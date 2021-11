Black Friday Amazon: prezzi imperdibili sugli smartphone Xiaomi!

Siete alla ricerca di un ottimo smartphone? Grazie al Black Friday di Amazon, finalmente iniziato del tutto, tantissimi telefoni targati Xiaomi sono stati resi disponibili a prezzi davvero convenienti, dai modelli entry-level, a quelli di fascia alta!

Gli sconti, in molti casi, superano agilmente i 100,00€, abbassando drasticamente il costo previsto in origine su telefoni quali lo Smartphone POCO X3 o 11T 5G. C’è roba per tutti i palati!

Tra tutti, il dispositivo che ci preme mettere in evidenza è proprio il top di gamma, il modello 11T 5G. Questo telefono possiedi una fotocamera grandangolare da 108 MP, vale a dire che è adattissimo per scattare foto e registrare dei video, peraltro anche molto veloci e in movimento, grazie al telemacro 2x ultra grandangolare da 120°. Oltre a ciò, davvero gradita è la presenza di uno schermo AMOLED da 6,67″ a frequenza 120Hz adattiva, ovvero: a seconda del tipo di contenuto visualizzato a schermo, sarà lo smartphone a decidere il refresh rate da utilizzare, in modo da risparmiare batteria e andare al massimo solamente quando necessario. Inoltre, caratteristica che rende questo device perfetto per la visione di film e serie tv, il supporto del formato HDR con picchi di luminosità di oltre 1000 nits!

Ovviamente, anche il design non si risparmia, merito di materiali premium che conferiscono al dispositivo una buona robustezza. In egual modo, fanno lo stesso anche le componenti hardware, su tutte il processore a 3,0 GHz!

Chiaramente, come ribadito in apertura, trovate diversi smartphone Xiaomi in sconto, non necessariamente quelli più costosi. Un buon esempio, a tal proposito, è l’ottimo Smartphone Redmi 9C, che per soli 149,90€ potrà essere vostro!

