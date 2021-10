Black Friday Decathlon, le migliori offerte

Il Black Friday è ormai dietro le porte, e siamo in trepida attesa di conoscere tutte le promozioni dei maggiori siti di e-commerce. Questa ricorrenza annuale rappresenta, naturalmente, l’occasione perfetta per recuperare i vostri articoli preferiti a prezzi decisamente convenienti, con sconti che talvolta possono raggiungere percentuali di sconto pazzesche.

Abbiamo pensato, dunque, di proporvi in questo articolo tutti quei prodotti che, secondo il nostro modesto parere, rappresentano le migliori soluzioni da tener traccia durante le ondate di sconti del Black Friday, in particolare tutti quelli venduti da Decathlon. Come abbiamo specificato in uno dei nostri vecchi articoli, non possiamo conoscere quali di questi articoli andranno in offerta, ma siamo certi che potrebbero tornarvi utili.

Ciò detto, prima di svelarvi la nostra rassegna, vi ricordiamo che abbiamo scelto diversi prodotti hi-tech e non solo. In più, teniamo a sottolineare che aggiorneremo questo articolo settimanalmente, in modo tale da proporvi una selezione con i migliori prodotti di Decathlon.

Vivobike Fatbike da 20″

Partiamo in prima battuta con una delle migliori biciclette a pedalata assistita, vale a dire la Vivobike Fatbike da 20″. Questa bicicletta pieghevole sarà in grado di superare ogni ostacolo urbano, grazie alla presenza di copertoni larghi e all’ammortizzatore anteriore. Oltre a ciò, vanta una frenata decisa grazie al doppio freno a disco meccanico da 160 mm. Non manca, chiaramente, un motore brushless da 250W-36V nella ruota posteriore e un display multifunzione retroilluminato con funzione di contachilometri.

MTB ST 50 da 26″

Passiamo da una bicicletta a pedalata assistita ad una bicicletta tradizionale, dato che alcuni di voi non hanno bisogno di grossi aiuti. Il modello da noi consigliato è la bici MTB 26″, ideale per poter compiere tantissime escursioni con tempo asciutto. Questo prodotto è stato progettato per rendere confortevole qualsiasi viaggio, infatti vanta un telaio con posizione più alta per avere la schiena diritta, una sospensione di 80 mm e una sella ERGOFIT esclusiva a forma di amaca.

MTB E-ST 100 da 27,5″

Qualora siate alla ricerca di una bicicletta a pedalata assistita con un form factor tradizionale, vi consigliamo di tenere in considerazione di acquistare, durante il Black Friday, l’MTB E-ST 100 da 27,5″. Stiamo parlando di un prodotto che è stato progettato per offrire grandi prestazioni durante le escursioni su terreni con dislivelli. Essendo un prodotto per lo più tecnologico, possiede diverse funzioni intelligenti, come l’assistenza smart, il sensore di cadenza e un display, che permetteranno di migliorare l’esperienza generale durante un viaggio.

Tecnovita Evo 900

Chiudiamo l’articolo con un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, perfetto per coloro che desiderano allenarsi a casa, senza dover necessariamente andare in palestra. Il prodotto in questione è il Tecnovita Evo 900. Si tratta di un tapis roulant dalle ottime specifiche tecniche, a partire dal suo motore elettrico da 2,75 CV, che raggiunge una velocità massima di 16 km/h. Tra le sue altre caratteristiche, troviamo un computer con il quale è possibile impostare il percorso da intraprendere e di attivare due ventole per l’areazione.

