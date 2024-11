LG lancia il CrashBlack: sconti progressivi e possibilità di vincere TUTTO il vostro carrello!

Se siete alla ricerca di prodotti tecnologici di alta qualità a prezzi vantaggiosi, allora questa offerta del Black Friday di LG merita particolare attenzione. L'azienda coreana ha infatti lanciato una promozione eccezionale che permette di ottenere sconti fino al 22% sul totale degli acquisti, con la possibilità di vincere l'intero valore del carrello in buoni shopping.

Black Friday LG, chi dovrebbe approfittarne?

La promozione LG si rivolge a chi desidera rinnovare la propria dotazione tecnologica domestica con prodotti di qualità superiore. La peculiarità dell'iniziativa risiede nella sua struttura progressiva: si ottiene un risparmio del 7% acquistando un singolo prodotto, che sale al 17% con due articoli e raggiunge il 22% per tre o più prodotti.

La varietà dei prodotti coinvolti rende l'offerta particolarmente interessante. Dalla gamma OLED tra cui spicca la Smart TV LG OLED evo Serie C3 DA 55'', su cui già presente uno sconto di 100€, per gli appassionati di home cinema ai frigoriferi smart per chi cerca elettrodomestici all'avanguardia, fino ai monitor da gaming. È possibile combinare prodotti di categorie diverse per massimizzare il risparmio.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di pagamento rateale: grazie alla partnership con Findomestic, è possibile dilazionare il pagamento fino a 30 rate a tasso zero, con prima rata a marzo 2025. Inoltre, registrando l'acquisto su LGforyou.it, si partecipa automaticamente all'estrazione per vincere il rimborso completo del proprio ordine.

La promozione Black Friday LG, valida fino al 4 dicembre 2024, rappresenta un'opportunità unica per accedere all'ecosistema LG con condizioni particolarmente vantaggiose. La combinazione di sconti progressivi, possibilità di vincita del rimborso e pagamento dilazionato rende questa iniziativa particolarmente attraente per chi desidera investire in tecnologia di qualità superiore, ottimizzando al contempo il proprio budget!

