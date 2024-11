Black Friday Vivid Money: 100% di Cashback su TUTTO per i business, ecco come ottenerlo!

Se siete alla ricerca di un conto business innovativo che possa garantirvi vantaggi esclusivi e un ritorno immediato sui vostri investimenti, questa offerta merita tutta la vostra attenzione. Vivid Money Business ha lanciato una promozione straordinaria per il Black Friday che prevede un cashback del 100% su tutti gli acquisti effettuati con la carta aziendale, con un limite mensile di 150€ di rimborso.

Conto business Vivid Money, chi dovrebbe richiederlo?

Il conto business Vivid Money rappresenta la soluzione ideale per imprenditori e liberi professionisti che desiderano ottimizzare la gestione finanziaria della propria attività. La piattaforma si distingue per la sua versatilità e per un'interfaccia intuitiva che permette di gestire facilmente tutte le operazioni bancarie. La possibilità di creare fino a 30 sottoconti con IBAN dedicati consente una organizzazione impeccabile dei flussi finanziari.

Le caratteristiche distintive di questo conto business vanno ben oltre il cashback. Gli utenti possono beneficiare di un tasso di interesse del 5% sul saldo positivo per i primi due mesi, successivamente mantenuto fino al 3,5% in base al piano scelto. La piattaforma offre inoltre carte virtuali e fisiche gratuite, con limiti di spesa che possono raggiungere i 200.000€ mensili nei piani più avanzati, il che lo configura come uno dei conti business con commissioni più basse.

La sicurezza non è stata trascurata: il conto è protetto da sistemi di autenticazione avanzati e rispetta tutti gli standard PCI DSS per la protezione dei dati sensibili. L'integrazione con i principali software di contabilità come DATEV e sevDesk semplifica notevolmente la gestione amministrativa, mentre il supporto clienti è disponibile 24/7 per assistere gli utenti in ogni necessità.

Con un'offerta che prevede il rimborso totale degli acquisti fino a 150€ per novembre, Vivid Money Business si posiziona come una soluzione all'avanguardia nel panorama dei conti aziendali. La combinazione di funzionalità avanzate, tassi di interesse competitivi e promozioni esclusive rende questo prodotto particolarmente attraente per chi desidera massimizzare l'efficienza della propria gestione finanziaria aziendale!

