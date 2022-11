Il Black Friday, come vi abbiamo mostrato negli scorsi giorni grazie alla nostra rassegna quotidiana, sta portando sconti su qualsiasi prodotti e praticamente su tutti gli store maggioritari del web. In questo periodo vi abbiamo già abbondantemente parlato dei grandi marchi che stanno aderendo alla promozione, come Geox, Foot Locker e Carpisa. In questo articolo, invece, tratteremo gli sconti del Black Friday che riguardano Timberland, tra i brand pionieri nella realizzazione di abbigliamento e calzature!

Grazie agli sconti disponibili sullo store, in grado di toccare addirittura il 40%, avrete la possibilità di acquistare alcuni tra i best seller del brand per andare incontro alla stagione invernale. In più, avrete la possibilità di aggiungere un ulteriore 5% inserendo un semplice coupon. Copiano e incollando il codice AFFEXTRAEU5 nell’apposito box, una volta aggiunto tutti i prodotti al carrello, vedrete il totale scendere ulteriormente. Avrete tempo solo fino al 24 novembre per sfruttare la promozione e, proprio per questo, vi consigliamo di portare a termine i vostri acquisti quanto prima!

Ovviamente, non potevano mancare degli sconti consistenti su uno dei modelli di scarpe più venduti, e più iconici, di Timberland. Stiamo parlando dello stivale da uomo Tree Vault 6 Inch nell’elegantissima colorazione marrone, un vero e proprio must have della stagione in corso. Al momento, e solo fino a esaurimento unità, potrete portarli a casa ad appena 135,00€ invece di 225,00€.

Un prezzo davvero modico per un modello da uomo perfetto per tutte le temperature, realizzato in pelle Better Leather eco-responsabile, proveniente da una conceria classificata Silver per le sue pratiche di sostenibilità ambientale e l’esclusiva suola comfort GreenStride in 75% materiale da fonti rinnovabili. Lo stivale in questione, vi offre eccellenti prestazioni grazie alla comoda e leggera soletta OrthoLite e una suola in gomma ad alta aderenza.

Anche lo stile non è da sottovalutare! La tomaia in pregiata pelle pieno fiore Better Leather è caratterizzata da una fantastica imbottitura impermeabile con cuciture termosaldate. Inoltre, la fodera in tessuto ReBOTL con almeno il 50% di plastica riciclata vi assicura la massima riuscita nel corso degli anni!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Timberland dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

N.B. Ricorda di inserire uno dei coupon AFFEXTRAEU5 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

