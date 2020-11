Black Week Gutteridge, sconti oltre il 50%

Con Amazon che ha ormai definitivamente aperto le danze del Black Friday 2020, anche tutti gli altri store online si stanno avvicendando nel proporre sui propri store delle offerte a dir poco imperdibili, con sconti che raramente si possono ammirare nel corso dell’anno e che, alle soglie del periodo natalizio, sembrano più che mai degli inviti ad acquistare per sé stessi o per gli altri, così da poter mettere sotto l’albero i primi pacchetti.

E così, tra le proposte di portali come eBay e Mediaworld, vi segnaliamo oggi anche quelle che solo le offerte Black Friday presenti sullo store online di Gutteridge, dove troverete una vasta selezione di capi con sconti che possono arrivare oltre il 50%! Del resto, non è la prima volta che il brand napoletano ci sorprende, visto il suo ottimo rapporto qualità/prezzo e la bellezza dei suoi capi di abbigliamento, il cui stile elegante e sobrio, unito ad una straordinaria qualità delle materie prime, si unisce a prezzi spesso sorprendenti ed in grado di sbaragliare la concorrenza.

A maggior ragione di questi sconti, è ovvio che quelle di Gutteridge sono occasioni da non lasciarsi assolutamente scappare e che includono, per altro, molte eccellenti proposte come questo bellissimo cappotto blue navy in lana con pettorina imbottita removibile. Confezionato per un’elegante e contemporanea vestibilità slim, questo cappotto è realizzato in lana, poliammide e poliestere, risultando leggero al tatto e molto caldo e confortevole da indossare. Realizzato con la classica abbottonatura monopetto a 3 bottoni, presenta revers classici, tasche laterali oblique a filetto e un taschino a barchetta sul petto.

Un capo a dir poco stupendo, perfetto per affrontare (con stile) il freddo invernale, e che oggi può essere vostro con uno sconto del 53% sugli originali 332,00€, portando il prezzo di acquisto a soli 159,00€! Un vero e proprio affare che, ovviamente, andrebbe colto al volo viste non solo le quantità limitate di capi disponibili, ma anche e soprattutto il prossimo esaurirsi degli sconti.

Di seguito, dunque, vi offriamo quelle che sono – a nostro giudizio – le offerte dello store che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire del Black Friday Gutteridge! Ovviamente, al di la di questa proposta, l’invito è quello di seguire la nostra verticale dedicata alle offerte che si sta progressivamente riempiendo di sconti e promozioni relativi a questa vera e propria “festa degli sconti”. Allo stesso modo, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

