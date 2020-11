Partono le offerte del Black Friday Mediaworld!

L’antipasto delle offerte relative al Black Friday di Mediaworld aveva già anticipato che gli sconti sarebbero stati imperdibili ed a partire da oggi è finalmente arrivato il momento di confrontarsi proprio con le offerte che lo store dedicherà al tanto atteso “venerdì nero” delle offerte! La nota catena di distribuzione, infatti, ha ora lanciato ufficialmente le sue proposte che, valide fino al 18 novembre, vi permetteranno di usufruire di sconti incredibili su tantissimi prodotti, dagli accessori fino ad arrivare ai grandi elettrodomestici, passando per smartphone, televisori e smartwatch.

Offerte eccezionali, tra cui spicca l’ottimo smartwatch Samsung Galaxy Watch da 46 mm, il modello originale con cui il noto brand ha dato vita ad una delle migliori serie di smartwatch disponibili a mercato. Proposto a soli 199,00€ invece di 309,00€, la soluzione di Samsung è perfetta per coloro che vogliono avere un orologio intelligente che sa mantenere lo stile classico ma che all’interno implementa la più recente tecnologia, la quale è in grado di farlo diventare un prodotto smart a tutti gli effetti.

Dotato di un bellissimo display AMOLED da 1,3 pollici, il Samsung Galaxy Watch è realizzato con materiali di alta qualità e viene fornito già con dei leggerissimi cinturini in silicone in dotazione, con i quali potrete scegliere ogni volta quello che più rispecchia il vostro umore. Funzionalità da vero top di gamma, dato che troviamo l’utilissimo Always On che permette di vedere l’orario sia di giorno che di notte senza premere alcun pulsante o ruotare la ghiera, merito anche dell’ottima luminosità dello schermo, capace di rendere leggibile il display anche sotto la luce diretta del sole. Essendo uno smartwatch di un certo livello, le funzioni non si limitano al solo controllo dell’orario, ma potrete verificare in tempo reale i vostri progressi legati all’allenamento, nonché al vostro stato di salute, sebbene vale la pena ricordare sempre che questo tipo di dispositivo non deve assolutamente sostituire il medico.

Mediaworld ha dato quindi il via a quelle che sono le offerte del Black Friday e lo smartwatch qui citato è solo uno dei tanti articoli disponibili in sconto, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprire tutte le altre strepitose offerte. Detto ciò, non ci resta che invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

