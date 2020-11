Le migliori offerte della Black Week di eBay!

Ci siamo! Finalmente è arrivata la settimana del Black Friday e molte piattaforme, per l’occasione, hanno dato il via ad una lunga serie di proposte in sconto, con offerte che spaziano dalla tecnologia all’abbigliamento e prezzi così bassi da invogliare a mettere già i primi regali sotto l’albero di Natale! Tra questi, ovviamente, c’è anche eBay. che inaugura la sua “Black Week” con sconti che riguardano smartphone, smart Tv, elettrodomestici, abbigliamento e tantissimi altri prodotti, tutti caratterizzati da tagli al prezzo che possono arrivare fino al 70%!

Sono dunque molte le offerte presenti sullo store ma, tra le varie, ci preme segnalarvi quella che riguarda il robot aspirapolvere Vileda VR102, che oggi può esser acquistato a soli 89,99€ anziché a 149,99€. Questo comodo aspirapolvere portatile è un perfetto aiutante nelle pulizie quotidiane, ed è dotato di tre modalità di navigazione in modo da adattarsi perfettamente alle dimensioni ed agli ostacoli presenti in casa. Dotato di una buona autonomia, con oltre 90 minuti di aspirazione, il Vileda VR102 è equipaggiato con una bocchetta di aspirazione XL molto più larga del normale, in grado di raccogliere una maggior quantità di sporco con un solo passaggio, e grazie inoltre al supporto delle sue doppie spazzole laterali è in grado di garantire una raccolta ottimale di polvere e sporco, provvedendo anche alla rimozione delle polveri più sottili presenti sul pavimento.

Con Vileda VR102 è possibile poi impostare il controllo della rumorosità per ridurre il livello di suoni prodotti, perfetto quindi per uffici o per lo smart working, permettendo anche un’aspirazione notturna o in stanze in cui dormono i bambini inoltre, grazie alle sue due ruote estremamente flessibili, Vileda VR102 è anche in grado di superare ostacoli come tappeti e le soglie delle porte, in modo da raggiungere qualsiasi punto della casa. Dotato di un capiente vano raccogli-sporco da ben 500 ml, risulta estremamente pratico da svuotare e ripulire, il tutto senza lasciare residui.

Insomma, il Vileda VR102 è davvero un prodotto niente male che, a soli 89,99€ può rappresentare il punto di ingresso ottimale nel mondo degli aspirapolvere robot! Ma non è finita qui, perché sono ancora moltissime le offerte proposte da eBay per questi giorni di Black Friday, motivo per cui vi suggeriamo di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter dare un’occhiata a tutte le altre offerte in corso. Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di offerte su eBay, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

Offerte ancora disponibili

