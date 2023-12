Calendario dell'avvento di Tom's: scopri l'offerta del 21 dicembre

Mancano ormai soltanto 4 giorni al tanto atteso Natale, e questo significa che abbiamo ancora in serbo per voi ancora 4 offerte imperdibili! Dal 1 al 24 dicembre, infatti, quest'anno abbiamo inaugurato una nuova tradizione natalizia sulle pagine di Tom's: il "Calendario dell'Avvento", un'iniziativa pensata appositamente per segnalarvi ogni giorno un'offerta tech super conveniente. Quest'oggi abbiamo selezionato per voi la smart TV con schermo da 65" LG UHD 65UR80006LJ, ideale per chi ha un salotto molto ampio o vuole trasformare una stanza della casa in un vero home cinema.

Grazie allo sconto del 29% potrete farla vostra a soli 675,76€ anziché 949,00€, risparmiando così oltre 273€ rispetto al prezzo consigliato. Si tratta di un'offerta davvero imperdibile, a maggior ragione tenendo presente che potrete anche dilazionare la spesa in comode rate mensili a tasso zero scegliendo CreditLine di Cofidis come metodo di pagamento.

LG UHD da 65", chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV con caratteristiche da top di gamma è perfetta per gli appassionati di cinema, grazie al suo grande pannello UHD 4K, che vi regalerà immagini vibranti di colori e ricche di dettagli. Perfetto per ambienti particolarmente ampi, questo modello è anche un'ottima scelta per i gamer, poiché sfrutta il processore α5 Gen6 che ottimizza l'esperienza di gioco. Inoltre, con la funzione cloud gaming con NVIDIA GeForce NOW si possono giocare i migliori titoli senza necessità di collegare console o PC, ma direttamente dal TV. Va poi aggiunto che, grazie alla compatibilità con diversi assistenti vocali come Alexa e Google Home, potrete controllare non solo la smart TV, ma anche gli altri dispositivi connessi della vostra casa, facendone quindi anche un hub di controllo centrale per la domotica.

Il televisore LG UHD con schermo da 65'' offre immagini estremamente nitide grazie all'impiego di circa 8 milioni di pixel. Il processore α5 Gen6 migliora ulteriormente le immagini, adattando luminosità e suono all'ambiente. Trattandosi di una smart TV, naturalmente vi regalerà anche la comodità di avere riuniti in un unico posto tutti i vostri servizi di streming preferiti, come Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e tantissimi altri.

In definitiva, quindi, non possiamo che consigliarvi di acquistare la smart TV LG UHD con schermo da 65'' al prezzo imperdibile di soli 675,76€ invece di 949,00€. Grazie alla sue caratteristiche tecniche e alla versatilità di utilizzo, è una scelta valida sia per i cinefili, che potranno godere di immagini dettagliate e nitide, sia per i gamer, grazie al supporto per il cloud gaming e al Game Optimizer, che raccoglie tutte le impostazioni relative ai videogiochi in un unico pannello di controllo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, a coglierla il prima possibile, dato che le scorte e l'offerta stessa stessa potrebbero terminare a breve. Infine, per non perdervi nemmeno un'offerta del nostro Calendario dell'Avvento, vi suggeriamo di salvare nei preferiti la pagina dedicata alle promozioni.

