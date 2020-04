Call of Duty: la saga è in offerta su Humble Bunde con sconti fino al 75%!

Non di solo Warzone vive l’uomo e Humble Bundle ha deciso di fare propria questa particolarissima massima proponendo sul proprio store tutti i titoli della celeberrima saga di Activision ad un prezzo veramente incredibile. I vari episodi di Call of Duty sono infatti disponibili sullo store con sconti fino al 75%. Un’ottima occasione, quindi, per recuperare le ultime uscite della saga o, perché no, anche qualche storico Call of Duty.

Di seguito alcune delle principali offerte a tema Call of Duty attualmente in corso su Humble Bundle:

Ricordiamo che se siete iscritti all’Humble Choice potete ottenere ulteriori sconti fino al 20% su tutti i titoli presenti sul celebre store, Call of Duty compresi!

Come precedentemente accennato in apertura di notizia sono però veramente molti i Call of Duty attualmente in offerta su Humble Bundle e sul celebre store oltre ai giochi base è possibile trovare anche diversi DLC ad un prezzo scontato. Un’ottima occasione, in definitiva, per recuperare quindi qualche particolare episodio della serie. Per dare un’occhiata più approfondita a tutti i titoli della saga fps di Activision attualmente in sconto potete dare un’occhiata comodamente qui sotto:

» Clicca qui vedere tutti i Call of Duty attualmente in offerta «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!