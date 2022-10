Manca ormai pochissimo al 28 ottobre, ovvero al giorno in cui arriverà sugli scaffali l’attesissimo Call of Duty Modern Warfare 2 e, visti i tempi che corrono, sappiamo che molti non hanno avuto ancora occasione di prenotare il gioco, aspettando, magari, che il prezzo scendesse un po’ rispetto a quanto richiesto da Activision al lancio.

Il gioco, infatti, costerebbe la bellezza di 79,99€ in versione PlayStation 5, un prezzo certamente in linea con il mercato attuale, ma che non tutti sono disposti a sborsare. Per questo, pensiamo possa sicuramente essere interessante la proposta di eBay che, in queste ore, e su di una quantità di pezzi limitata, sta offrendo ai suoi acquirenti un preorder a prezzo scontato, ovvero a soli 65,90€, con un risparmio netto di circa 14 euro, che non sono pochi in fase pre-lancio.

Modern Warfare 2 (da non confondere con l’omonimo capitolo del 2009) è il secondo capitolo del reboot attuato da Activision per il suo celebre franchise, con lo scopo di ridare popolarità ad una serie che, diciamocelo, aveva subito un drastico calo di interesse da parte del pubblico.

Con il reboot Modern Warfare, invece, COD è tornato infine sulla cresta dell’onda, proponendosi non solo con la sua galvanizzante, ed amatissima, modalità multiplayer, ma anche con una campagna che ha saputo accontentare quei fan che si erano, in qualche modo, sentiti abbandonati e traditi.

E così, oltre ad un comparto multiplayer, a cu si andranno ad aggiungere, come sempre, tanti nuovi contenuti tra mappe, equipaggiamenti e operatori, Modern Warfare 2 ci garantirà anche una ricca campagna in single player, incentrata sulle operazioni della Task Force 141, impegnata in missioni in tutto il mondo che, stando al team, garantiranno al giocatore una grande varietà di situazioni, con combattimenti sulle spiagge, in città, e persino sott’acqua!

Divertentissimo in single come in multiplayer, e persino adornato da una ricca modalità coop, COD Modern Warfare 2 si prospetta, in sintesi, come uno dei migliori titoli mai sviluppati per la saga di Activision e, per questo, sarà un titolo che, certamente, converrà non lasciarsi alle spalle, specie se poi il prezzo è già scontato!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

