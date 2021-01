Call of Duty: tanti titoli della saga in sconto fino al 75% su Humble Bundle!

Su Humble Bundle sono attualmente in offerta con sconti che arrivano fino al 75% numerosi titoli della celeberrima saga di Call of Duty, sia nella loro versione standard che deluxe. Una pletora di giochi a prezzo contenuto, nonché l’occasione perfetta per recuperare un particolare episodio della saga che ci eravamo persi in precedenza con un risparmio considerevole. Black Ops 3, WWII, Modern Warfare 3 e anche i primissimi episodi: ad essere in offerta sono molti tra i titoli che hanno segnato la storia di Call of Duty.

A essere in offerta su Humble Bundle non sono però solamente i COD, ma anche altri titoli Activision, come quel capolavoro di Sekiro Shadows Twice. Il titolo di From Software, che ricordiamo fregiarsi nientepopodimeno che di aver vinto il GOTY, è infatti ora come ora disponibile all’acquisto a soli 38,99 euro, ossia con il 35% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Se siete interessati a qualche titolo in particolare o se volete magari solo dare un’occhiata alla lista completa di giochi in offerta, potete trovarla seguendo comodamente il link qui sotto.

