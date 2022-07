State pensando di ripensare l’arredo del vostro spazio all’aperto, in modo da sfruttarlo al massimo durante l’estate? Allora non dovete assolutamente farvi scappare le numerose offerte eBay, attive sui prodotti da giardino! Nella sezione dedicata a questi prodotti, potrete trovare davvero di tutto: da dondoli e ottime sdraio fino a zanzariere ed erba finta in ribasso anche fino al 63%.

Le proposte sono davvero tantissime e varie, sia per tipologia sia per budget richiesto. Per esempio avrete la possibilità di puntare su un’ottima piscina Intex caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo particolarmente conveniente, oppure, decidere di portare a casa uno dei modelli top di gamma, più ampi e capienti, per assicurarvi il massimo del divertimento. Trattandosi di promozioni molto convenienti, vi consigliamo di sfruttare gli sconti nel corso di questi giorni prima che i prezzi tornino a salire.

Se siete intenzionati ad acquistare un’ottima piscina, vi consigliamo di considerare l’acquisto del modello Bestway Power Steel Frame disponibile al prezzo di 259,00€ invece di 399,00€. Si tratta di un prodotto di dimensioni 282 x 196x 84 cm ideale per trascorrere un’estate da sogno in una piscina fuori adatta anche ai bambini! La Power Steel di Bestway è semplicissima da installare ed è pensata e costruita per durare negli anni. Il telaio in acciaio, oltre a essere estremamente durevole e resistente alla corrosione, è dotato del sistema Seal & Lock System per un collegamento solido e sicuro tra le parti della struttura. Inoltre, il telo di rivestimento in Tritech è realizzato in materiale rinforzato a prova di foratura che garantisce una durevolezza senza pari.

Non meno importante, la piscina è equipaggiata con una pompa di filtraggio, una scaletta di sicurezza, un telo di copertura e un dosatore chimico ChemConnect che mantiene l’acqua della piscina pulita e salubre. Rilascia infatti un livello di cloro costante che si disperde uniformemente nel corso delle ore! Invece, nel caso foste alla ricerca di un buon dondolo da giardino con tettuccio a un prezzo molto ridotto, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello Outsunny, disponibile al costo di soli 79,96€ invece di 119,95€. Questo prodotto, dal design classico ed elegante, vi offre il massimo comfort durante le giornate estive grazie all’ottima seduta, ampia, imbottita e adatta per 2 o 3 persone.

Non solo il dondolo è realizzato con materiali di elevata qualità ma sfrutta anche una struttura robusta in acciaio verniciato a polvere, ideata per durare a lungo senza rovinarsi. Il tettuccio parasole con angolo regolabile, inoltre, vi permette di ripararvi bene dal sole e dai raggi UV anche durante i pomeriggi più caldi del periodo.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina eBay dedicata.

