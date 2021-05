Canon Summer Promo: fino a 500€ di cashback sui tuoi acquisti

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte del giorno, vogliamo ora segnalarvi una nuova iniziativa di Canon che, in vista dell’estate, vi permetterà di ricevere un cashback fino a 500€ qualora acquistiate una nuova fotocamera tramite lo store ufficiale entro il 18 luglio. La promozione è compatibile con l’intero catalogo, quindi potrete beneficiare dei vantaggi a prescindere che vi occorre una compatta, una mirrorless o una reflex, senza contare gli sconti disponibili anche su di una vasta selezione di obiettivi, perfetti tanto per gli amatori quanto per i professionisti dello scatto.

Prima di scoprire i vantaggi del cashback e quella che potrebbe essere una delle fotocamere più adatte per un pubblico ampio vi ricordiamo che, una volta effettuato l’acquisto, dovrete registrare l’avvenuta transazione sulla pagina dedicata non oltre il 16 agosto, per poi ricevere il cashback tramite bonifico bancario entro 90 giorni. Come saprete, le soluzioni di Canon soddisfano le esigenze di chiunque e, sebbene il massimo cashback lo si ottiene con la Canon EOS-1D X Mark III, riteniamo che la Canon EOS M50 sia quella più accessibile, anche perché viene proposta con l’obiettivo EF-M 15-45mm IS STM, ideale per sfruttare subito le sue capacità fotografiche.

Il cashback pari a 70,00€ vi permetterà di acquistarla a 619,99€, una fascia di prezzo in cui la Canon EOS M50 si piazza come una delle migliori mirrorless, adatta sia per foto che video. Il sensore CMOS da 24MP, abbinato ad un potente processore DIGIC 8, vi garantirà scatti eccezionali in qualsiasi condizione, nonché un controllo avanzato sulla profondità di campo. La facilità d’uso fa sì che questo specifico modello possa essere usato anche dai meno esperti, grazie al mirino elettronico centrale e all’intuitivo display touch orientabile.

I video potranno godere della stabilizzazione d’immagine a 5 assi e una risoluzione fino al 4K, perfetta per realizzare contenuti cinematografici. Caratteristiche come messa a fuoco e velocità di scatto sono ai vertici della categoria, rendendo la Canon EOS M50 una tuttofare. Insomma, se siete appassionati di fotografia e lo smartphone non vi basta, questo è uno dei tanti modelli Canon che potrebbe fare al caso vostro.

Ad ogni modo, la promozione di Canon coinvolge numerosi modelli, quindi il nostro miglior consiglio non può che essere quello di invitarvi a visitare la pagina ufficiale in modo che potete scoprire voi stessi il modello che più si adatta alle vostre esigenze. Prima però di passare altrove, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

