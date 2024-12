Canone zero, carta inclusa e interessi fino al 3,30%, il conto Tinaba è pronto a conquistarti!

Se siete alla ricerca di una soluzione bancaria moderna che unisca convenienza e innovazione digitale, dovreste considerare questa offerta: Tinaba vi offre un conto corrente completamente gratuito con canone zero e cashback del 10% sui vostri acquisti, oltre a un mese di servizio Premium in omaggio per i nuovi clienti.

Vedi offerta su Tinaba

Conto corrente digitale Tinaba, chi dovrebbe aprirlo?

Tinaba rappresenta la soluzione ideale per chi desidera gestire il proprio denaro in modo completamente digitale, senza costi nascosti. Il conto include una carta Mastercard gratuita, utilizzabile sia in formato virtuale che fisico, e offre la possibilità di aprire un Conto Deposito con tassi fino al 3,30%. La piattaforma si distingue per la sua versatilità, permettendo di gestire pagamenti, risparmi e investimenti attraverso un'interfaccia intuitiva.

L'ecosistema Tinaba va oltre le classiche funzionalità bancarie, offrendo strumenti innovativi come i Gruppi Tinaba per le spese condivise e le Raccolte Fondi. Gli utenti possono inoltre accedere a servizi avanzati come il trading di criptovalute e la gestione professionale dei risparmi attraverso il Servizio Investimenti. La carta prepagata è compatibile con tutti i principali sistemi di pagamento digitale, tra cui Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Con oltre 100.000 utenti attivi quotidianamente, Tinaba si conferma come una delle realtà più innovative nel panorama fintech italiano. L'apertura del conto richiede solo pochi minuti e offre vantaggi immediati: zero imposta di bollo, prelievi gratuiti per i primi 12 mesi e la possibilità di effettuare bonifici istantanei senza commissioni. La combinazione di servizi bancari tradizionali e funzionalità innovative rende questo conto un'opzione eccellente per chi cerca una gestione moderna del proprio denaro!

