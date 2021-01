CDKeys: videogiochi in sconto fino al 90%!

CDKeys è senza ombra di dubbio alcuno uno dei siti più conosciuti dagli amanti dei videogiochi. Grazie a una sicurezza assoluta, un catalogo a dir poco sconfinato e, soprattutto, dei prezzi sempre vantaggiosi, il noto portale è oggi uno dei principali punti di riferimento per i videogiocatori. Un chiaro esempio di tale successo è ritrovabile nelle offerte attualmente in atto su CDKeys, con numerosi giochi che sono attualmente in sconto fino al 90%!

Tra i titoli disponibili a prezzo di saldo possiamo trovare una lunga carrellata di giochi per PC, come l’enorme Fallout 4 GOTY Edition, venduto a soli 8,99€, e l’intrigante No Man’s Sky, acquistabile a meno di 17€. Non mancano poi giochi in sconto neanche per i possessori di Xbox One, con Forza Horizon 4, Star Wars Jedi Fallen Order e FIFA 21 disponibili a prezzo ridotto, e per Nintendo Switch, con quel grande successo di pubblico e critica di Animal Crossing New Horizons che può essere acquistato con oltre 10€ di sconto.

A essere in offerta sono poi molti altri videogiochi: se volete dare un’occhiata alla lista completa, la potete trovare seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per tutti i giochi in sconto su CDKeys «

La nostra selezione di offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!