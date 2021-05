Compleanno Acer: più acquisti e più risparmi

Dopo avervi informato delle principali offerte della rete attraverso la nostra consueta rassegna stampa mattutina, vi segnaliamo ora la nuova iniziativa dello store ufficiale Acer che, in occasione del suo compleanno, ha attivato una promozione che invoglia ad acquistare più di un prodotto. Aggiungendo infatti 2 o più articoli al carrello beneficerete di uno sconto sempre maggiore, il cui tetto massimo sarà del 14% qualora acquistiate almeno 4 dispositivi, sconto che scende al 10% e 6% rispettivamente per 3 e 2 articoli.

Valida fino al 26 maggio, salvo esaurimento scorte, la promozione è molto interessante per chi si appresta a mettere in piedi una postazione lavorativa, con tanto di monitor, notebook e accessori vari che potrebbero aumentare la produttività, nonché la facilità nel portare a termine i vostri lavori quotidiani. Detto ciò, vale la pena sottolineare che la scontistica andrà ad influire sul prezzo totale e non sul singolo prodotto, facendo sì che il risparmio sia sostanzioso.

Come avrete capito, potrete scegliere qualsiasi dispositivo presente nel catalogo di Acer e lo sconto si applicherà automaticamente nel momento in cui il sistema riconoscerà che avete aggiunto al carrello più di un prodotto, mostrandovi il relativo sconto applicato nell’apposito riquadro. In questo caso, dunque, non esiste un’offerta migliore di un’altra, dal momento che lo sconto si basa esclusivamente sul numero di articoli acquistati, ed ecco perché vogliamo lasciare a voi l’onore di scoprire le numerose soluzioni Acer, che spaziano dai semplici accessori come mouse e tastiere fino ad arrivare a soluzioni in grado di soddisfare le esigenze più complesse, come notebook convertibili e da gaming.

Ad ogni modo, in calce riporteremo i modelli, a nostro giudizio, più interessanti e sarà compito vostro poi aggiungere una serie di altri prodotti in modo da ottenere la scontistica desiderata. Ciò detto, vi ricordiamo come sempre di seguirci anche sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

