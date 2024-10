Concorso “Road To San Siro”: vinci i biglietti per lo stadio per Inter vs Arsenal!

Siete appassionati di calcio e sognate di assistere a una partita di alto livello? Non perdete l'occasione di partecipare al concorso "Road To San Siro". Fino al marzo 2025, avrete la possibilità di vincere due biglietti per assistere alla sfida tra Inter e Arsenal, oltre a un set di pneumatici Pirelli per la vostra auto (qui trovate i migliori pneumatici invernali per auto elettriche). La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti. È un'opportunità imperdibile per vivere un'esperienza unica nel cuore del calcio italiano!

Come partecipare al concorso

Il concorso si suddivide in diverse fasi, ognuna con un proprio periodo di partecipazione e un'estrazione finale. La fase 1 si svolgerà dal 16 al 22 ottobre 2024, con l'estrazione il 23 ottobre. Seguirà la fase 2, dal 24 al 30 ottobre 2024, con estrazione il 31 ottobre. La fase 3 si terrà dal 7 al 16 gennaio 2025, e la fase 4, infine, dal 17 al 27 marzo 2025. In ogni fase verranno estratti due vincitori: il primo si aggiudicherà una coppia di biglietti, mentre il secondo riceverà un set di pneumatici Pirelli, compatibili con il modello di auto registrato.

Partecipare è davvero semplice: basta seguire il link fornito, registrarsi se non siete già iscritti o accedere al vostro profilo esistente. Una volta fatto, potrete entrare nel concorso e avere la possibilità di vincere fantastici premi. È importante notare che potrete partecipare una sola volta per ogni fase, ma se deciderete di partecipare a tutte le fasi, avrete ben quattro possibilità di vincere!

Se sarete tra i fortunati vincitori, riceverete un'email al termine del concorso con le istruzioni per ritirare il vostro premio. Non lasciate che questa opportunità vi sfugga: partecipate subito e preparatevi a vivere l'emozione di un grande match di calcio, insieme alla qualità dei pneumatici Pirelli!

Leggi il regolamento