Vinci buoni spesa con Nivea! Ma solo fino al 30 ottobre!

È tempo di mettersi in gioco! Fino al 30 ottobre 2024, i supermercati Il Gigante offrono ai clienti l'opportunità di partecipare a un entusiasmante concorso organizzato in collaborazione con Nivea. Questa iniziativa consente ai partecipanti di vincere fino a 500€ in Gift Card fisiche, rendendo l'esperienza di acquisto ancora più gratificante. Con una varietà di prodotti Nivea disponibili, la fortuna potrebbe essere a portata di mano!

Come partecipare al concorso

Il concorso è aperto esclusivamente presso i punti vendita a insegna Il Gigante dislocati sul territorio nazionale. Ogni acquisto di due prodotti Nivea, di cui almeno uno deve essere una Crema Viso, consente di partecipare all'Instant Win, dove sono in palio ben 70 Gift Card del valore di 50€ ciascuna. I clienti devono conservare lo scontrino, che sarà fondamentale per partecipare. Inoltre, il concorso prevede anche un’estrazione finale con la possibilità di vincere due Gift Card del valore di 500€ ciascuna, un premio decisamente allettante.

Partecipare è semplice e veloce. Dopo aver effettuato l'acquisto, i partecipanti devono chiamare il numero 02 3626 5408, attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Una voce guida li accompagnerà nel processo di registrazione, richiedendo di fornire i dati dello scontrino conservato. Al termine della telefonata, si scoprirà immediatamente se si è vinto uno dei premi instantanei. Anche nel caso in cui non si vincesse, è importante tenere lo scontrino, poiché consente di partecipare all’estrazione finale che si terrà entro il 30 novembre 2024, alla presenza di un notaio.

Il regolamento completo del concorso è disponibile su richiesta dalla società promotrice, garantendo trasparenza e chiarezza in merito alle modalità di partecipazione e ai premi in palio. Non perdete l'occasione di arricchire la vostra esperienza di shopping in questi supermercati e di vincere fantastici premi grazie a Nivea! Affrettatevi, il concorso è attivo solo per un periodo limitato. Buona fortuna a tutti i partecipanti!