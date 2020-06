Control e tanti altri titoli 505 Games in sconto fino al 91% su GamersGate!

GamersGate ha deciso di rallegrare queste prime settimane di giugno mettendo in forte offerta numerosi titoli del celebre publisher 505 Games con prezzi che arrivano a toccare addirittura il 91% di sconto. Giochi dal calibro di Control, Indivisible, Bloodstained Ritual of the Night e molti altri ancora sono infatti attualmente in grandissima offerta sul noto store. Si tratta quindi dell’occasione perfetta per recuperare qualche buon titolo ad un prezzo super. Fate però in fretta: gli sconti di GamersGate sui titoli 505 Games avranno infatti termine il prossimo 16 giugno.

Di seguito le offerte a tema 505 Games più interessanti attualmente in corso su GamersGate:

Come avete avuto modo di vedere sono quindi veramente molti i titoli di 505 Games disponibili ora come ora ad un prezzo irrinunciabile su GamersGate. Tra giochi dal grande impatto mediatico come Control e piccole perle come Last Day of June c’è infatti praticamente solo l’imbarazzo della scelta. Se siete interessati a dare un’occhiata a tutti gli sconti su GamersGate riservati a 505 Games, che vi ricordiamo dureranno fino al prossimo 16 giugno, potete farlo seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per dare un’occhiata a tutti i titoli 505 Games a prezzo scontato «

