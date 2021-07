Creative: fino al 20% di sconto su casse e soundbar!

Dopo avervi proposto le ottime offerte che Amazon sta riservando ai rasoi Braun, venduti a prezzi che partono addirittura da poco meno di 25 euro, vi proponiamo ora una nuova promozione arrivata da poco su Amazon e che, come avrete intuito, riguarda i prodotti a marchio Creative, venduti a prezzi davvero eccezionali, specie considerando il periodo ormai scarno di grosse promozioni.

Certo, l’offerta non è molto vasta, ma il bello è che essa include anche prodotti arrivati molto di recente sul mercato, come ad esempio la splendida soundbar Creative Stage V2, arrivata sul mercato proprio quest’anno, ed oggi in sconto del 20% sul portale, passando quindi dagli originali 109,99 a soli 87,99€!

Un prezzo davvero ottimo, per quello che è un prodotto moderno e potente, molto gradevole nel suo design minimale e moderno, e coadiuvata dalla potenza di un subwoofer 2.1 con tecnologia Clear Dialog, che estrae le voci e i dialoghi parlati e li amplifica in modo intelligente, e quella Creative Surround, che invece identifica e migliora le informazioni spaziali dell’audio in ingresso, per fornire un ascolto spaziale e realistico, il tutto – ovviamente – tanto su Tv quanto su PC!

Dotata di driver midrange personalizzati, la Creative Stage V2 è una soundbar progettata per fare il suo lavoro dovere anche in spazi molto grandi, avendo una potenza di diffusione del suono che permette un ascolto limpido anche quando distanti diversi metri dalla propria TV. Ciò è possibile anche grazie alle accortezze costruttive di Creative che, imparando dalla precedente versione del prodotto, ha sviluppato una soundbar più lunga per amplificarne i toni medi e alti.

Dotata di praticamente ogni opzione di connettività, Creative Stage V2 è, insomma, una soundbar con tutti i crismi, ed il bello è che essa è comunque solo una delle ottime offerte Creative in corso, tanto che vi suggeriamo non solo di consultare la nostra lista di prodotti consigliati per l’acquisto, ma anche e soprattutto l’intera selezione di offerte Amazon, così che possiate acquistare subito l’articolo che meglio si confà alle vostre esigenze. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

