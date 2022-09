I prodotti di cosmetica, sopratutto quelli legati al mondo della skincare, sono spesso utilizzati per mantenere la pelle idratata e ben nutrita fino in profondità, in modo tale da assicurarvi una cute in salute e sempre radiosa. Gli articoli sul mercato sono tantissimi, tutti differenziati per tipologia di pelle, texture, effetto finale e ovviamente anche per età. Alcune lozioni sono pensate appositamente per persone a partire dai 30/40 anni in su, in modo tale da contrastare i segni dell’età. Stiamo parlando proprio delle creme antirughe, un prodotto da non sottovalutare nei propri step di bellezza quotidiani.

Il mercato della cosmesi è pieno di articoli in grado di assicurarvi un ringiovanimento della pelle del viso, donandole più tono e ridefinizione. Però, ovviamente, è fondamentale capire quale delle numerose creme sul mercato sia ideale per voi, valutando attentamente l’acquisto e capendo nel dettaglio come funzionano questi cosmetici.

Esistono creme viso antirughe di ogni genere, diversificate per età, formulazione e molto altro ancora. Ma, a prescindere da questi elementi, una buona lozione deve possedere ingredienti che sono pensati sia per prevenire sia i segni del tempo sia quelli d’espressione. Queste creme sono spesse realizzate con antiossidanti, burri come quello di karatè, olii come Jojoba o d’Argan ma non solo.

Tra gli elementi più importanti ci sono indubbiamente l’acido ialuronico e la bava di lumaca, entrambi particolarmente ricchi di collagene ed elastina che rendono la cute estremamente morbida ed elastica. Tutti questi ingredienti, e molti altri ancora, riescono a costituire delle lozioni ideali per pelli mature oppure per pelli giovani che vogliono prevenire rughe, macchie e rilassamento della cute già a partire dai 30 anni.

Dunque, differentemente da quanto si potrebbe pensare, le tipologie di creme antirughe sono davvero moltissime e possono assicurarvi risultati più o meno incisivi in base alla vostra cute. Nella nostra lista abbiamo incluso alcuni dei prodotti più interessanti e validi sul mercato, differenziati per budget e anche per tipo di pelle. Infine, abbiamo spiegato nel dettaglio tutti gli elementi da valutare in fase d’acquisto per aiutarvi a scegliere cautamente senza rimanere insoddisfatti.

Migliori creme antirughe

L’Oréal Paris Attiva Antirughe 45+

La crema L’Oréal Paris Attiva Antirughe 45+ è pensata per ristrutturare la superficie cutanea, rallentandone il processo di invecchiamento grazie al suo composto Bio-proteico naturale. Oltre a essere arricchita di ingredienti che stimolano il rinnovamento cellulare della pelle per ridurre la comparsa delle rughe è anche provvista di un elemento specifico che favorisce la sintesi di collagene, in modo tale da rassodare la pelle nel minor tempo possibile. La lozione riuscirà a donare un aspetto liscio e luminoso fin dalle prime applicazioni, ristrutturando la superficie cutanea, rendendola omogenea e radiosa oltre a contrastare le prime rughe visibili.

Caudalie Premier Cru La Crème Riche

Questo trattamento anti-età Caudalie è potenziato dall’ottima tecnologia brevettata TET8, ideata proprio per correggere drasticamente gli 8 segni dell’età: rughe profonde, rughette, tonicità, volume, elasticità, macchie, nutrimento e ovviamente anche luminosità. La sua texture ricca, piena di bioceramidi relipidanti, vi garantisce comfort e idratazione ideali anche per le pelli più secche e sensibili. La formula 100% vegan è un vero toccasana per la vostra cute perché è composta al 97% di ingredienti di origine naturale ed è arricchita da un profumo delicato e piacevole. Inoltre, le bioceramidi contenute nella Creme Riche di Caudalie sono simili ai lipidi della barriera cutanea e, una volta applicati, la rafforzano rendendola più sana.

Collistar Crema-Gel Energizzante Antietà da uomo

Si tratta di un innovativo trattamento viso energizzante, specifico per l’uomo. Un’opzione importante, all’interno della nostra lista, per fornire il giusto sostengo anche alla cute maschile! La particolare texture di questa crema antirughe Collistar è confortevole, fresca, non grassa e di facile assorbimento essendo in gel. In più, le cellule meristematiche di Sequoia al suo interno prevengono la formazione delle rughe e riducono quelle esistenti, rimpolpando in profondità la pelle insieme al selezionatissimo mix di principi attivi. Questi ultimi vi garantiscono una pelle soda e luminosa, riuscendo a contrastare la stanchezza e lo stress visibili. Non meno importante l’estratto di melograno italiano che protegge la vostra pelle dall’inquinamento, riuscendo a mantenere l’equilibrio cutaneo e donando tono e uniformità all’incarnato.

Guerlain Abeille Royale

Se state cercando una crema in grado di donarvi una pelle completamente rinnovata e ringiovanita dopo sole 8 ore, non dovreste assolutamente farvi scappare la Guerlain Abeille Royale, in grado di sfruttare i fantastici effetti del miele e le nuovissime tecnologie sviluppate dal brand. Il siero all’olio Guerlain Abeille Royale Advanced Youth Watery Oil vi assicura una rigenerazione della pelle fino a 9 volte più veloce grazie alla formulazione, ideata dopo oltre 10 anni di ricerca sugli straordinari effetti del miele. Quest’ultimo, proveniente esclusivamente dall’isola francese di Ouessant e da altri luoghi protetti, lascia la pelle visibilmente più tonica e sana, idratando in profondità ma senza appesantire. Si tratta di un articolo ricco come un olio, delicato come una crema e intenso come un siero.

EuPhidra Trattamento Antirughe Crema Idrorestitutiva

Il trattamento atirughe Crema Idrorestitutiva di Euphidra è l’ideale se state cercando di risvegliare il metabolismo cellulare, migliorando il grado di idratazione del vostro viso, nel caso disponiate di una cute normale o secca. Non solo vi garantisce una pelle più compatta e distesa ma grazie alla texture leggera, non oleosa, la velocità di assorbimento è altissima. Il brand ha unito diversi ingredienti attivi, fisiologici e specifici, per svolgere un’azione decontratturante sulle rughe esistenti, riducendone la profondità e prevenendo la comparsa di nuove rughe. Questa crema idrorestitutiva ha una sostanziosa azione distensiva e vi assicura risultati dopo pochissimi utilizzi.

Creme antirughe per il viso: come funzionano?

Come abbiamo già spiegato in parte nell’introduzione e anche nel corso delle descrizioni dei prodotti consigliati, le creme antirughe sono dei cosmetici che vanno applicati sul viso in modo tale da prevenire e attenuare in maniera estremamente efficace la comparsa di macchie della pelle, prime rughe e molto altro ancora. Ci teniamo a precisare, dato che non lo abbiamo fatto prima, che non si tratta di prodotti miracolosi ma di articoli che sfruttano ingredienti e tecnologie studiate negli anni per combattere naturalmente l’avanzare degli anni e rilassamento della cute.

L’unico modo per vedere un risultato effettivo e duraturo nel tempo, dunque, non si avrà utilizzando la crema scelta tra quelle consigliate un paio di volte al mese ma utilizzandola con frequenza e senza dimenticarla nella propria make-up routine. Ma prima di entrare nel dettaglio delle caratteristiche che vi permetteranno di decidere quale crema antirughe acquistare, è fondamentale spiegare un po’ meglio cosa sono effettivamente questi prodotti e come funzionano.

Grazie a moltissimi elementi naturali inseriti nella formula, questi cosmetici possono essere fondamentali non solo per rassodare pelli che hanno già mostrato i primi segni di cedimento, ma anche per ritardare la possibile comparsa nel corso degli anni avvenire. Per questo, in realtà, l’utilizzo di questo tipo di lozioni è consigliato a partire dai trent’anni in su, in modo tale da avere un risultato effettivo nel corso degli anni ed evitare che la pelle tenda a seccarsi e a invecchiare più velocemente.

Il principale scopo di questi cosmetici, infatti, non è solo evitare e eliminare le rughe presenti sul vostro viso ma anche fare in modo che la vostra pelle riacquisti effettivamente l’elasticità persa nel tempo. Uno dei principali motivi per cui la cute tende a cedere, ad avere più imperfezioni che associamo proprio all’avanzare degli anni, è che tende a essere molto meno nutrita e anche molto meno flessibile.

Per questo acquistare una crema antirughe non significa rimuovere effettivamente tutte le imperfezioni della pelle, bensì evitare che se ne formino altre donando alla pelle un effetto più fresco, rimpolpato e di conseguenza molto più giovanile. All’interno della lista di informazioni che abbiamo stilato qui sotto, abbiamo incluso ingredienti, età di riferimento, tipologie e molto altro ancora. Per questo dovrete essere particolarmente attenti a valutare ogni caratteristica in fase di acquisto. La cute è estremamente difficile da trattare nel modo più corretto, soprattutto se si vogliono ottenere dei risultati effettivi in breve tempo, il nostro consiglio è di osservare attentamente tutto ciò che abbiamo citato e decide di conseguenza.

Ingredienti

Tipo di pelle

Età

Formula

Quali sono gli ingredienti delle creme antirughe?

Come già specificato più volte nel corso di questo articolo, le sostanze che vengono utilizzate per la creazione di una crema antirughe sono indubbiamente una parte fondamentale per la scelta del prodotto migliore per voi. Ovviamente come per tutte le lezioni e per tutti i cosmetici le proposte sono moltissime ed estremamente differenti, soprattutto in base alla tipologia e alla formulazione di riferimento.

Di solito si tratta di sostanze particolarmente idratanti come l’acido ialuronico, l’elastina, il collagene e ingredienti vegetali quali oli, burri e gel. Altrettanto importanti anche i numerosi ingredienti che svolgono il ruolo di antiossidanti come per esempio la vitamina C e la vitamina E. Da non sottovalutare anche moltissimi altri elementi che possono essere utili non solo per rendere la pelle più giovane e più radiosa a un primo sguardo, ma che riescono a entrare in profondità per risolvere i problemi più evidenti quali segni di espressione e le macchie della pelle.

A gestire questa parte all’interno delle creme antirughe ci sono moltissimi ingredienti schiarenti e decontratturanti che quindi tendono a rimuovere un’eccessiva pigmentazione della pelle rendendola nuovamente uniforme, rilassando il volto. Tra queste sostanze c’è sempre una gran parte delle vitamine, l’acido azelaico e anche moltissimi estratti vegetali, in più la bava di lumaca risulta essere uno degli ingredienti più utili all’interno di questi cosmetici in particolare.

Come scegliere la crema antirughe in base alla pelle?

Probabilmente questa è la domanda principale che vi aspettavate all’interno di questa lista, in quanto per l’acquisto di ogni prodotto di bellezza e di ogni cosmetico è fondamentale capire se si tratti di un articolo adatto alla propria cute. Le tipologie di pelle sono veramente moltissime e, ovviamente, ci sono ingredienti, formulazioni ed effetti che sono più o meno adatti a uno specifico genere. Capire quali creme antirughe acquistare in base alla vostre cute è un passo fondamentale della scelta. Usare un prodotto non pensato per la vostra tipologia di pelle potrebbe non portare risultati o anche creare problemi. Di seguito abbiamo stilato una breve ma esaustiva lista che vi aiuterà nella scelta:

Pelle secca : in questo caso, stiamo parlando di una cute delicata che tende ad arrossarsi piuttosto facilmente di conseguenza avere delle accortezze nella scelta della prodotto è fondamentale per non ottenere un risultato poco soddisfacente. Se avete la pelle secca vi consigliamo di valutare delle creme antirughe che abbiano degli ingredienti particolarmente nutrienti e con azione lenitiva, pensati anche per evitare che la vostra cute di disidrati;

: in questo caso, stiamo parlando di piuttosto facilmente di conseguenza avere delle accortezze nella scelta della prodotto è fondamentale per non ottenere un risultato poco soddisfacente. Se avete la pelle secca vi consigliamo di valutare delle creme antirughe che abbiano degli ingredienti particolarmente nutrienti e con azione lenitiva, pensati anche per evitare che la vostra cute di disidrati; Pelle normale : stiamo parlando di un tipo di cute che non ha bisogno di accorgimenti particolari, bensì necessiterà semplicemente di una lozione idratante e ovviamente rassodante, lo scopo principale di una crema antirughe efficiente;

: stiamo parlando di un tipo di cute che non ha bisogno di accorgimenti particolari, bensì e ovviamente rassodante, lo scopo principale di una crema antirughe efficiente; Pelle mista : chi possiede una tipologia di pelle mista sa già quanto è complicato gestirla al meglio, in quanto ci si trova di fronte alla necessità di gestire differentemente le varie zone del viso . In alcune si dovrà puntare su prodotti più nutrienti e oleosi, in altre su prodotti che tendono a non far ingrassare la pelle. Per questo nella scelta della vostra crema antirughe dovrete puntare su un cosmetico che riesca a gestire al meglio la produzione di sebo, ma senza far disidratare troppo il resto del viso;

: chi possiede una tipologia di pelle mista sa già quanto è complicato gestirla al meglio, in quanto ci si trova di fronte alla necessità di . In alcune si dovrà puntare su prodotti più nutrienti e oleosi, in altre su prodotti che tendono a non far ingrassare la pelle. Per questo nella scelta della vostra crema antirughe dovrete puntare su un cosmetico che riesca a gestire al meglio la produzione di sebo, ma senza far disidratare troppo il resto del viso; Pelle grassa: in questo caso l’unica scelta è prediligere un cosmetico che riesca a contrastare l’eccessiva produzione di olio da vostra pelle. Di conseguenza dovrete puntare a un prodotto dalla texture molto leggera e poco oleosa, evitando che crei uno strato di sebo aggiuntivo a quello che già produrreste normalmente. Cercare un articolo che tenda a opacizzare la vostra pelle, combattendo l’effetto lucido, è la mossa vincente;

Come scegliere la propria crema antirughe in base all’età?

Passiamo al fattore che, differentemente da quanto potreste pensare, è un elemento particolarmente discriminante soprattutto in base all’effetto che la crema antirughe può darvi. Come vi abbiamo già detto nell’introduzione, infatti, queste lozioni sono ideali sia per prevenire sia per contrastare l’insorgere di rughe e altre imperfezioni.

Proprio per questo le opzioni sul mercato sono estremamente varie: alcune creme sono più adatte a persone che vanno dai 30 ai 40 anni, altre dai 40 in su, altre dai 50 in su e altre ancora per gli over 60 e 70. Come immaginerete gli effetti per le varie fasce non sono gli stessi poiché, in media, le imperfezioni da contrastare sono molto differenti e hanno anche un’intensità che si diversifica nel corso degli anni.

Generalmente, se si vuole cominciare a prevenire con anticipo il rilassamento della pelle, è indicata l’acquisto di una prima crema antirughe tra i 25 e i 30 anni. In questa particolare fase, non è necessario acquistare delle creme costose o che sfruttino tecnologie più specifiche, in quanto sarà sufficiente usare un prodotto dall’azione molto nutriente con vitamine e filtri solari che evitino il possibile invecchiamento della cute. I cosmetici più elaborati, con ingredienti più specifici e formulazioni più ricercate, vanno applicati solo dai 35 anni in su, età in cui la prevenzione si tramuta in vero e proprio combattere i segni di espressione, anche lievi.

In questo caso potete puntare su degli articoli con azione antiossidante e ovviamente anche tonificante in modo tale da stimolare la naturale nascita di nuove cellule della vostra epidermide. Sempre in questo periodo è indicato l’utilizzo delle prime lozioni dedicate alla delicatissima zona del contorno occhi in cui si formano più facilmente le prime rughe. A partire dai 40 anni circa, si può cominciare a valutare l’acquisto di prodotti che non solo siano particolarmente nutrienti per la vostra cute ma che riescano anche a sfruttare collagene e acido ialuronico. In questo modo la pelle rimarrà estremamente giovane e, allo stesso tempo, compatta fino in profondità.

Quale formula scegliere per la propria crema antirughe?

Ultima ma non per importanza, la formula della crema antirughe. Ovviamente le proposte si moltiplicano sempre di più nel corso degli anni, sfruttando nuovi ingredienti e provando nuove tecnologie spesso rivoluzionarie. Nonostante ciò le tipologie più comuni sono principalmente tre: