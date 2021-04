Cucce, trolley, voliere e tante altre offerte per gli animali domestici!

Chiudiamo la nostra giornata dedicata alle offerte dai principali portali, per tornare sul portale di Amazon e segnalarvi una serie di offerte che vi permetterà di acquistare tanti articoli per cani gatti ed altri animali domestici ad ottimo prezzo! Questa iniziativa di Amazon, oltre a farvi risparmiare decine di euro, vi aiuterà a rendere più semplice la quotidianità assieme ai vostri amici a 4 zampe.

In questa selezione di articoli, sono molte le opzioni dedicate al trasporto dei cani o gatti di piccola taglia, con opzioni come il tipico passeggino pieghevole, dotato di retine di finestre superiori e frontali in tessuto a rete, cerniere facili da aprire e persino un porta bicchieri, oppure la pratica barriera divisoria per auto, essenziale per guidare in sicurezza.

Vi segnaliamo anche la presenza del trolley con tasche che può esser acquistato a soli 23,96€, un dispositivo versatile che diventa facilmente uno zaino, nonostante sia munito di 4 ruote girevoli. Oltre ad esser realizzato in un materiale resistente impermeabile, questo zaino ha delle tracolle regolabili imbottite e due tasche laterali che permettono di inserire oggetti come l’acqua o degli snack. Per una maggiore sicurezza interna dell’animale durante il trasporto invece, all’interno è presente un gancio integrato con ala base che permette il fissaggio del collare, ed evitare quindi fastidiosi sobbalzi.

Tante sono poi le soluzioni pensate per gli animali in casa, con opzioni che vanno dalle gabbie componibili a pezzi fino alle voliere con tanto di altalene, posatoi ed altri piccoli gadget essenziali per il piacere degli uccelli. Inoltre troverete anche articoli più di nicchia, come la gabbia per conigli rialzata che può esser utilizzata anche per i porcellini d’india o altri piccoli animali di taglia piccola. Dotata di tutti i confort, questa casa è completa di acqua, ciotola di cibo, contenitore per il fieno ed è dotata di un pannello frontale che si apre e permette di interagire con l’animale.

Insomma, qualsiasi sia l’animale domestico che faccia parte della vostra famiglia, in questa promozione di Amazon troverete di certo l’offerta giusta per voi, e quindi non possiamo fare a meno di consigliarvi di visitare la pagina relativa alla promozione. Ciò detto, vi ricordiamo inoltre che grazie alla promozione Amazon Super potrete acquistare articoli come snack o scatolette di cibo per i vostri animali, ed ottenere un extra sconto del 5%.

