Torna Amazon Super: più acquisti, più risparmi!

Dopo il grande successo ottenuto a settembre, torna la particolare iniziativa Amazon Super che vi permetterà, aumentando la mole di acquisti, di accedere ad una serie di sconti che vi permetteranno di risparmiare sul totale della spesa. Infatti acquistando in un solo ordine un minimo di 5 prodotti, che possono essere diversi tra loro oppure lo stesso ripetuto più volte, appartenenti alla vasta selezione proposta da Amazon, vi sarà possibile ottenere uno sconto immediato del 5% sull’ordine e, come se non bastasse, molti degli articoli presenti sono con il prezzo scontato anche del 50%.

Per aderire a questa offerta non bisogna però utilizzare la modalità di acquisto 1-click, bensì selezionare i prodotti uno ad uno e poi procedere per la classica modalità di acquisto attraverso il carrello. La conferma di aver avuto accesso allo sconto extra di Amazon Super avverrà prima della schermata di pagamento, dove apparirà un messaggio di conferma della promozione. Inoltre questa offerta è valida esclusivamente per gli ordini effettuati su Amazon.it sui prodotti venduti e spediti da Amazon, e qualora siate interessati a maggiori informazioni su Amazon Super vi lasciamo ai termini e condizioni del portale.

Questa promozione riguarda una selezione di prodotti che viene aggiornata quotidianamente da Amazon ed include articoli di uso quotidiano come possono essere alimenti, bevande, strumenti utili per la pulizia della casa ed anche offerte imperdibili come ad esempio l’eyeliner L’Oréal Paris makeup che può esser acquistato scontato di oltre il 50% del suo prezzo normale, ossia ad appena 7,50€. Non mancano poi anche alcune selezioni di articoli di cancelleria ad ottimo prezzo, come la scatola di pastelli Giotto Stilnovo da 24 colori a soli 6,90€ oppure il paco da 10 penne BIC a sfera ad appena 3,89€.

Nella selezione di prodotti inclusa in Amazon Super potrete trovare anche una vasta selezione di articoli dedicata alla prima infanzia, con numerosi prodotti come biberon, pannolini e detergenti pensati appositamente per i neonati. Inoltre è presente anche una selezione di alcune medicinali come Act Melatonina utile per aiutare chi soffre di problemi di insonnia, ma anche Multicentrum VitaGummy, la versione per bambini dell’integratore alimentare di vitamine.

Insomma, avrete capito che le offerte di questo Amazon Super coinvolgono un gran numero di prodotti provenienti dalle tantissime categorie presenti sul portale, e per questo il nostro consiglio è semplicemente quello di visitare l’apposita pagina della promozione, in modo da trovare gli articoli più in linea con le vostre necessità. Infine, prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo su Amazon, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

