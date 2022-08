Se siete alla ricerca di un nuovo mouse o, perché no, di un nuovo headset gaming di qualità, allora non vorrete assolutamente perdere l’occasione di acquistare qualcuna delle periferiche che Amazon sta mettendo in sconto, proprio in queste ore!

Si tratta di prodotti a marchio SteelSeries, che il portale sta scontando fino al 43%! Un’occasione davvero ghiotta, e praticamente inaspettata considerando il tipico “stallo” del mondo delle offerte in estate.

Un ottimo esempio della qualità di questa promo, ma soprattutto degli ottimi prodotti inclusi, è indubbiamente l’offerta relativa lo splendido mouse SteelSeries Aerox 3 Onyx, caratterizzato da un design alveolato che lo rende non solo intrigante dal punto di vista del design, ma anche molto molto leggero.

Il prezzo proposto da Amazon? Appena 39,99€, con uno sconto di ben 30 euro (pari al 43%) rispetto agli originali 69,99€ per un mouse che, credeteci, può davvero fare la differenza, non solo in termini prestazionali, ma anche di affaticamento delle articolazioni, visto il suo peso di appena 59 grammi.

Al netto di questo, SteelSeries Aerox 3 Onyx è un mouse con cavo in microfibra, provvisto di pattini di scorrimento in PTFE vergine al 100%, per garantire la massima fluidità nei movimenti, come si confà ad un prodotto da gaming serio e preciso.

Il sensore ottico, del resto, è un TrueMove Core sviluppato direttamente da SteelSeries, con un sensore ottico da 8.500 cpi, 300 ips e capace di raggiungere fino a 30 G di accelerazione! Insomma, veloce e preciso, ma anche leggero e puntuale nella risposta.

Ciò detto, vi ricordiamo che il mouse SteelSeries Aerox 3 Onyx non è il solo prodotto facente parte di questa promozione e che, anzi, sono diversi gli articoli in sconto messi a disposizione da Amazon per questa promo a marchio SteelSeries! Per questo,vi invitiamo a visitare direttamente la pagina del portale dedicata alla promo, così da selezionare l’acquisto che meglio si confà alle vostre esigenze

