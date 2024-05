Gioca come un PRO grazie a questa offerta Amazon! Logitech G402 a soli 35€!

Se siete ala ricerca di un buon mouse da gaming ma, al contempo, vorreste tenere la spesa decisamente bassa, magari grazie al supporto di qualche buona offerta Amazon, vi segnaliamo allora che, proprio sullo store, è in sconto in queste ore l'ottimo mouse da gaming Logitech G402 Hyperion Fury, che dal prezzo originale di 69,99€, è oggi in sconto a soli 34,99€, in quella che è un'occasione davvero imperdibile, specie per chi ha ambizioni da pro gamer.

Mouse da gaming Logitech G402 Hyperion Fury, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming Logitech G402 Hyperion Fury è una scelta eccellente per chiunque sia alla ricerca di un eccellente mouse da gioco venduto ad un prezzo concorrenziale, o comunque al di sotto del tetto dei 100 euro, sotto il quale non è impossibile, ma comunque difficile, reperire prodotti di comprovata qualità. In tal senso, qui parliamo di un mouse progettato e realizzato con l'intento di mettersi al servizio dei giocatori, partendo da un sistema di tracciamento ad alta velocità con tecnologia "Fusion Engine", che offre una velocità di oltre 500 ips, rendendo questo mouse particolarmente indicato per coloro che apprezzano la rapidità e la precisione in giochi ad altissima velocità.

Con la possibilità di modificare istantaneamente il valore dei DPI, passando da una mira precisa a 250 DPI a rapide manovre a 4000 DPI, questo mouse si adatta perfettamente ai giocatori che necessitano di adattarsi dinamicamente a situazioni di gioco diverse. Inoltre, la sua risposta veloce con una frequenza di aggiornamento di 1 ms garantisce che ogni movimento venga trasmesso in tempo reale, aspetto fondamentale per chi necessita dell'immediatezza in sessioni competitive. Con un design confortevole e una costruzione che privilegia materiali leggeri e impugnature in gomma, il Logitech G402 Hyperion Fury promette di mantenere la comodità anche nelle lunghe sessioni di gioco il che, come intuirete, lo rende una scelta ideale per le competizioni o i tornei, oltre che per un uso assiduo e quotidiano.

Dotato di 8 pulsanti programmabili, per offrire la massima personalizzazione, il mouse da gaming Logitech G402 Hyperion Fury rappresenta, in sintesi, un'ottima scelta per i giocatori che cercano precisione, velocità e personalizzazione ad un prezzo concorrenziale e, per questo, vi suggeriremmo di acquistarlo subito, così da evitare il termine dell'ottima offerta Amazon!

