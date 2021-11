Cyber Monday Amazon: che sconti sugli elettrodomestici da cucina! Si va oltre il 50%!

Il Cyber Monday Amazon 2021 è ormai agli sgoccioli e, prima di concludere, ci resta giusto un attimo per proporvi quelle che sono le ultime offerte valide del portale e dedicate, per altro, ai sempre ottimi elettrodomestici da cucina.

Si tratta di prodotti sempre ottimi, sia perché utili per la vita di tutti i giorni, e non solo per gli appassionati, sia perché rappresentano (almeno a nostri giudizio) un acquisto sempre sensato da mettere sotto l’albero di Natale. In tal senso, dunque, vi offriamo quella che è una piccola selezione di offerte Amazon, partendo da quello che è certamente uno dei prodotti di punta di questa promozione, ovvero la splendida impastatrice planetaria Kenwood KVL4100S!

Il prezzo? Parliamo di appena 287,00€! Forse ancora molti per qualcuno, ma certamente convenienti se si pensa che il prezzo originale di questo articolo era di ben 530,00! Parliamo quindi di uno sconto del 46%, per un prodotto che non solo vanta una qualità costruttiva di livello, ma anche un marchio che è uno dei più noti nell’ambito degli elettrodomestici da cucina, ovvero Kenwood.

Dotata di una potenza di impasto di ben 1200 W, la planetaria Kenwood KVL4100S è adatta a qualsiasi preparazione, mescolando e impastando con facilità anche le lavorazioni più spesse e pesanti, come quelle a base di cereali, legumi, crusca o farine integrali. In metallo pressofuso, riccamente rifinita, la Kenwood KVL4100S è bellissima da vendere e da utilizzare, ed è stata concepita per soddisfare tanto le esigenze degli amatori che dei professionisti.

A comprova di ciò, dispone di una ciotola capiente in acciaio inox con una capacità da 6,7 litri, con tanto di para schizzi, e di 3 ganci di miscelazione diversi: la frusta K per ingredienti secchi, il gancio impastatore per facilitare la lavorazione dei lievitati, e la frusta a filo per le preparazioni spugnose, soffici e liquide.

Il bello è che, come ogni planetaria che si rispetti, la Kenwood KVL4100S è anche compatibile con oltre 25 accessori opzionali, che potrete acquistare separatamente e che renderanno la KVL4100S un’alletaa inseparabile per le vostre preparazioni in cucina, permettendovi anche di affetare, sminuzzare, tirare la pasta, grattugiare e tanto, tanto di più!

Insomma, la Kenwood KVL4100S non vi lascerà delusi, ben chiaro che essa è comunque solo un tassello degli innumerevoli sconti che Amazon sta dedicando (ancora per pochi minuti) agli elettrodomestici da cucina. Chiarito che occorre affrettarsi per concludere l’acquisto, lasciate comunque che vi si rammenti l’utilità di sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire della spedizione veloce e gratuita su molte delle offerte del Cyber Monday. Nel caso siate degli studenti, inoltre, l’abbonamento al servizio è a prezzo dimezzato grazie ad Amazon Prime Student!

