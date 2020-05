Cyberpunk 2077: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Tra i titoli più attesi dell’anno, ma probabilmente anche dell’intera generazione, possiamo sicuramente trovare Cyberpunk 2077, con l’opera di CD Projekt RED che, forte anche della grandissima fama della software house polacca, ha nel corso degli anni racimolato un numero considerevole di appassionati e curiosi intorno ad essa. Cyberpunk 2077, del resto, sembra avere tutte le carte in regola per imporsi come uno dei GDR migliori di sempre. Per mettere finalmente le mani sopra all’attesissimo lavoro di CD Projekt RED c’è purtroppo da attendere ancora qualche mese, essendo la data di rilascio ufficiale del titolo fissata al prossimo 17 settembre 2020, ma nonostante ciò sono già presenti sul mercato numerose offerte per preordinare Cyberpunk 2077 risparmiando anche qualcosina.

Un’opera dalle ambizioni di Cyberpunk 2077 non poteva ovviamente esimersi dall’avere un discreto numero di edizioni speciali, perfette per tutti coloro che si sentono già estasiati dall’estetica del titolo e vogliono immergersi il più possibile all’interno di esso. Prenotando il titolo da diversi rivenditori è possibile ottenere, oltre a quanto trovate di seguito nelle varie edizioni, anche dei bonus, con Gamestop che, ad esempio, regala in abbinata ai preordini di Cyberpunk 2077 un fumetto in italiano dell’opera di 80 pagine con copertina rigida.

Standard Edition – Day One Edition

L’immancabile edizione base, contenente il titolo nella sua versione completa e poc’altro. Coloro che acquisteranno il titolo al lancio riceveranno però una speciale edizione della versione standard, conosciuta come Day One Edition e contenente anche, oltre a Cyberpunk 2077, un compendio sull’ambientazione e sulla storia del mondo di gioco, delle cartoline e la mappa di Night City e degli adesivi. In aggiunta a tutto ciò sono presenti anche dei contenuti digitali, ossia la colonna sonora del gioco, il manuale del titolo, degli sfondi per PC e mobile e, infine, un libretto digitale con una selezione di bozzetti. Amazon propone inoltre con questa versione, in aggiunta a tutto ciò, anche una steelbook in esclusiva.

Collector’s Edition

L’edizione definitiva di Cyberpunk 2077, perfetta per ogni appassionato ma purtroppo già andata esaurita praticamente ovunque e disponibile solo su eBay. Tale particolare edizione contiene, oltre a quanto precedentemente elencato, una bellissima statua di 25 cm del protagonista, una steelbook, un set di toppe e di spille, un portachiavi, una steelbook e un artbook. Il tutto contenuto in una bellissima confezione da collezione.

