De’Longhi Days su Amazon: offerte imperdibili su macchine del caffè e piccoli elettrodomestici

Non solo offerte del giorno! Su Amazon continuano le grandi promozioni tematiche, con offerte dedicate ad alcuni dei più seguiti ed apprezzati brand del mondo della tecnologia e degli elettrodomestici. Dunque, dopo la scorsa settimana interamente dedicata all’abbigliamento, ad aprire le danze delle offerte tematiche di questa settimana è De’Longhi, apprezzatissimo marchio nel campo degli elettrodomestici per casa e cucina, le cui proposta in sconto su Amazon vi darà la possibilità di acquistare tantissimi prodotto a prezzi davvero imperdibili.

Un esempio? Date un’occhiata all’ottimo forno elettrico De’Longhi EO32752 Sfornatutto MAXI, la cui capienza di ben 32 litri vi permetterà di cuocere senza problemi una gran quantità di manicaretti, il tutto senza gravare troppo in bolletta vista la certificazione di Classe di efficienza energetica A. Generalmente venduto a ben 245,00€, il De’Longhi EO32752 Sfornatutto MAXI è oggi in sconto ad appena 159,99€, un vero e proprio affare, che decurta il prezzo originale del 35%!

Facilissimo da utilizzare, cucina alla perfezione qualunque tipo di pietanza, grazie al suo termostato regolabile che porta la temperatura da un minimo di 80°C. ad un massimo di 220°C. Munito di cottura ventilata con tecnologia Heat Convection, ha performance del tutto sovrapponibili a quelli dei convenzionali forni da cucina, aggiungendo ad esse anche le funzioni grill, gratinatura, scongelamento e mantenimento in caldo. Antiaderente, si pulisce facilmente ed arriva a casa vostra con ben due griglie cromate, leccarda smaltata, praticamente pronto per i primi elaborati manicaretti.

Insomma, stiamo parlando di un ottimo prodotto, che vale ogni centesimo del suo prezzo originale e che, grazie ad Amazon, diventa oggi ancor più appetibile, grazie lo sconto applicato del 35% che abbassa la soglia psicologica di acquisto al di sotto dei 160 euro. Un affare senza se e senza ma che, tuttavia, è solo uno di quelli proposti dal portale per questa tornata di offerte dedicata ai grandiosi prodotti a marchio De’Longhi, motivo per cui vi invitiamo a cogliere prontamente ogni occasione, sia grazie la nostra lista di prodotti consigliati, che per mezzo della pagina ufficiale dell’iniziativa, che vi consigliamo di visitare per scoprire tutte le offerte disponibili.

