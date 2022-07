Quello delle password e del loro numero, ormai, esorbitante, è un problema abbastanza comune, che affligge buona parte dei navigatori della rete. Tenere a memoria le password di tutti i propri servizi, con l’aggravante, negli ultimi anni, anche dell’online banking e dei servizi di contenuti in streaming, non è né semplice, né pratico, e per questo può far comodo rivolgersi ad un’app che conservi i nostri dati, e che li tenga al sicuro anche dai malintenzionati.

Per questo, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata alla nuova offerta proposta da Dashlane, ovvero quello che è uno dei più noti ed affidabili servizi di conservazione di password e dati di accesso, attualmente disponibile sul mercato!

Il prezzo, del resto, è ottimo, e vi permetterà di sottoscrivere l’abbonamento premium al servizio a soli

4,41€ al mese, con uno sconto applicato del 20% rispetto al classico abbonamento da 5,49€ al mese, a patto, però, che scegliate la sottoscrizione annuale e non il pagamento mensile.

Poco male, perché parliamo di un servizio che vale davvero un’occhiata, visto che Dashlane non solo vi permetterà di tenere sotto controllo le vostre password, ma vi garantirà anche assoluta sicurezza, oltre che alcune comode feature, come ad esempio la compilazione automatica per i dati di accessi (ma previa autenticazione all’app), oltre che un tool utile alla generazione di password nuove e super sicure per le vostre applicazioni.

Il bello, inoltre, è che a differenza di altri servizi simili, Dashlane vi garantirà un numero infino di password da poter archiviare, avvisandovi in tempo reale qualora una di esse subisca una violazione o un tentativo di accesso animalo!

Compatibile con smartphone, tablet e con praticamente tutti i principali browser in circolazione, Dashlane è, in sostanza, un servizio davvero eccellente, grazie al quale potrete tenere al sicuro le vostre password. Per questo, vi invitiamo caldamente a sottoscrivere subito il vostro abbonamento a Dashlane a prezzo scontato, rimandandovi direttamente a quella che è la pagina dedicata alla promo.

