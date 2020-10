Dirt Rally 2.0 e tanti altri titoli nel nuovo Humble One Special Day Bundle 2020

Fino al prossimo 20 ottobre sarà disponibile all’acquisto su Humble Bundle il ricco Humble One Special Day Bundle 2020, un pacchetto colmo di numerosi titoli come Dirt Rally 2.0, Portal Knights e molti altri ancora a un prezzo super. Un bundle parecchio corposo, che ci permetterà di rimpinguare le nostre librerie digitali di interessantissimi giochi spendendo decisamente poco. Vediamo quindi i contenuti del bundle.

Pagando solamente 0,84 euro sarà possibile ottenere:

Smoke and Sacrifice

Idle Champions: Celeste’s Starter Pack

Surgeon Simulator Anniversary Edition

Pagando più di 4,27 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Talisman Digital Edition

Talisman The Frostmarch Expansions

Talisman The Sacred Pool Expansions

Talisman The City Expansions

Battlezone Gold Edition

Portal Knights

Stronghold 2 Steam Edition

Con oltre 8,45 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo infine anche:

Dirt Rally 2.0

Ogre

Portal Knights: Elves Rogues and Rifts

Come sempre, acquistando qualcosa su Humble Bundle è possibile fare anche una buona azione, visto che parte dei proventi vengono devoluti direttamente all’associazione benefica Special Effect, che ha come obiettivo quello di aiutare i giocatori disabili a ottenere visibilità e pari opportunità. Un motivo in più per approfittare di questo bundle colmo di titoli, che ricordiamo sarà disponibile all’acquisto solo fino al prossimo 20 ottobre.

» Clicca qui acquistare l’Humble One Special Day Bundle 2020 «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!