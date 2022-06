Se TikTok è la vostra passione e se, come molti, adorate gironzolare tra i numerosi contenuti offerti dalla piattaforma, allora siamo certi che questo particolarissimo gadget desterà, quanto meno, la vostra curiosità!

Vi proponiamo infatti un curioso e tecnologico “anello smart” che, tramite connessione Bluetooth, vi permetterà di controllare la navigazione sul social con pochi e semplici gesti, potendo così consultare e apprezzare più velocemente i video dei vostro creator preferiti.

Si tratta di una novità per il mercato, che si sta facendo conoscere e apprezzare tramite un ampio passaparola sui social e che, grazie ad Amazon, può oggi essere vostra con uno sconto del 10% rispetto al suo prezzo originale, e dunque a 23,39€ previa l’attivazione di un apposito coupon.

Sostanzialmente parliamo di un piccolo telecomando Bluetooth, progettato per poter essere indossato come un anello, e con tre tasti con cui poter scorrere tra i video e “mettere un cuore” ai contenuti che vi piacciono. Non mancano, ovviamente, funzioni di “pausa” e “riproduzione”, utili a godere dei contenuti della piattaforma in modo comodo e intuitivo.

La cosa interessante è che questo piccolo telecomando è anche utilizzabile in connessione con la fotocamera del proprio smartphone, per attivare video o per scattare foto, rendendo così la creazione dei contenuti, o lo scatto di selfie, ancor più comodo e immediato e, soprattutto, permettendovi di tenere le mani libere.

Comodo e dal design intelligente, questo particolarissimo gadget gode persino di una custodia di ricarica che, in modo del tutto simile a quanto succede per gli auricolari true wireless, non solo vi permetterà di conservare e trasportare questo anello tech, ma anche di ricaricarlo per averlo sempre a disposizione, vista la presenza di una comoda batteria interna, capace di garantire ore e ore di foto e social.

Un prodotto sicuramente molto particolare e che, oltre che per gli amanti di TikTok, può tornare utile anche agli appassionati di viaggi o ai content creator di altre piattaforme, vista non solo la sua buona qualità generale, ma anche le sue funzioni intelligenti e l’ottimo e comodo design.

Un prodotto sfizioso e accattivante, disponibile su Amazon a prezzo scontato e che, a nostro giudizio, val sicuramente un’occhiata, specie se siete appassionati di foto, video e social network in generale. Per questo, vi invitiamo ad utilizzare il coupon presente sulla pagina prima che esso vada esaurito, completando il vostro ordine quanto primatramite la pagina del prodotto.

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. ricorda di attivare il coupon scotto presente sulla pagina del prodotto per effettuare il tuo acquisto a prezzo ribassato.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!