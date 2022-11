Se siete alla ricerca di ottimi prodotti in ambito cosmesi e skincare, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo i numerosi sconti disponibili sullo store Douglas. Il sito ha creato una sezione in cui potrete trovare ottimi prodotti da scontare del 20%, del 25% o addirittura del 30% grazie a 3 semplici coupon!

Il codice SINGLES andrà applicato nel caso abbiate deciso di portare a casa cosmetici che non raggiungano un totale di 99€, mentre SINGLES25 potrà essere utilizzato solamente partendo da una spesa minima di 99€ in su e infine SINGLES30 andrà sfruttato su un totale di almeno 149€! Una volta scelti i vostri articoli preferiti, vi basterà solamente copiare e incollare il coupon giusto nel box apposito in fase di checkout e, in breve tempo, avrete terminato gli acquisti!

Nella pagina apposita potrete trovare cosmetici e prodotti per la cura della persone di ogni tipo e soprattutto per ogni tasca da rossetti e lipstick fino a fragranze e molto altro ancora. Nel caso foste alla ricerca di un fondotinta top di gamma, vi consigliamo di non farvi scappare il Dior Backstage Face & Body disponibile a soli 32,79€ invece di 40,99€ grazie al codice SINGLES. Il fondotinta in questione è il segreto dei make-up artist Dior per perfezionare l’incarnato all’istante, con un risultato più che professionale. L’effetto coprente modulabile consente di ottenere finish luminosi naturali oppure impeccabili e ad alta copertura per occasioni speciali.

La fluidità della texture di questo fondotinta modulabile assicura un effetto seconda pelle e un’intensità su misura. Le 40 tonalità, suddivise in 16 intensità e 6 sotto-toni, del nuovo prodotto Dior possono adattarsi a qualsiasi incarnato. Inoltre, il finish naturale e luminoso lo rende un prodotto indispensabile per il corpo, capace di rivelare il naturale splendore della pelle mascherando le piccole imperfezioni, anche sul décolleté o sulle spalle.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Douglas dedicata alle offerte, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire uno dei coupon SINGLES, SINGLES25 o SINGLES30 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!