Se siete intenzionati ad acquistare un top di gamma tra gli aspirapolvere senza fili, vi consigliamo di dare uno sguardo al fantastico modello Dyson V12 Slim Absolute e alla promozione attiva su eBay fino al 29 maggio 2022. Sullo store sono partiti i Flash Sales edays e, insieme a numerosi sconti, potrete usufruire anche di un ulteriore ribasso del 15% che è possibile ottenere tramite il coupon MENO15EDAYS. Grazie a questo codice sconto potrete acquistare il fantastico Dyson V12 Slim Absolute a 577,61€ invece di 649,00€!

Applicarlo sarà facile e veloce: vi basterà mettere il prodotto nel carrello, copiare e incollare MENO15EDAYS nell’apposito box prima del checkout e poi attendere qualche secondo per vedere il prezzo scendere in autonomia! Dato che si tratta di un’offerta limitata e non abbiamo modo di sapere quanti siano i coupon ancora disponibili, vi consigliamo di sfruttarla il prima possibile.

Dyson è un’azienda inglese che progetta e produce alcuni tra i migliori elettrodomestici che possiate acquistare, a partire da dispositivi per la cura dei capelli fino ad aspirapolveri di prima qualità. Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi il V12 Slim Absolute, potente, versatile, ideato per pulire ovunque e facilitare drasticamente la vostra routine quotidiana.

Tutte le caratteristiche tecniche dell’aspirapolvere ne garantiscono un grado d’eccellenza impareggiabile, in primis il motore digitale Dyson Hyperdymium di cui è dotato. Quest’ultimo è in grado di raggiungere 150AW di potenza e ben 125.000 giri al minuto, riuscendo a anche la polvere più microscopica, peli e capelli rimasti nascosti su pavimenti o tappeti e addirittura tende. Inoltre, è provvisto di ben 2 spazzole, versatili e super precise. La prima è la Laser Slim Fluffy dal profilo molto basso, con setole in nylon, filamenti in fibra di carbonio perfetti per raggiungere gli spazi più stretti e un laser pensato per scovare anche lo sporco invisibile a occhio nudo.

La seconda è la Direct Drive, ideata appositamente per pulire in profondità anche varie tipologie di tessuti, tra cui tappeti e materassi. Non meno importante, il Dyson V12 Slim è dotato di una stazione di ricarica a muro, a cui basterà attaccarlo per ottenere il massimo della potenza in poche ore. Vi ricordiamo che applicando il codice MENO15EDAYS potrete portarlo a casa con un ribasso di oltre 70,00€, dunque uno sconto piuttosto valido per un prodotto di prima qualità!

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina eBay dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire il coupon MENO15EDAYS nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

