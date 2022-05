Se siete alla ricerca dell’occasione giusta per acquistare un aspirapolvere Dyson, che possa rendervi più semplice ed efficiente la cura della casa, troverete sicuramente interessante la promozione che Euronics propone su una selezione di articoli, acquistabili in questa occasione con convenienti sconti fino al 33%!

Tra le proposte della Dyson Week troviamo infatti le ottime scope elettriche senza filo come la V11 Total Clean o la V15 Absolute Detect, disponibili con spedizione gratuita fino al 29 maggio 2022 per coloro che effettueranno acquisti online, fino a esaurimento scorte.

Approfittare dei vantaggi offerti dalla Dyson Week è semplicissimo, in quanto vi basterà visitare la pagina dedicata agli articoli in promozione e cliccare su uno qualsiasi dei prodotti per verificare come le spese di consegna siano gratuite, aggiungendoli al carrello con un click. Tra i prodotti in promozione vogliamo segnalarvi la scopa elettrica senza filo Dyson V11 Total Clean, disponibile per l’occasione a soli 399,00€, frutto di uno sconto del 33% sul prezzo di listino di 599,00€.

Si tratta di una potente scopa elettrica da 220W il cui motore digitale è in grado di raggiungere 125.000 giri al minuto, generando un’aspirazione paragonabile ai modelli con filo, e che sfrutta la tecnologia ciclonica per assicurare la migliore pulizia. È adatta ad ogni superficie grazie alla spazzola Direct Drive, che può gestire anche il passaggio sui tappeti, mentre nel caso delle superfici più dure ci si può affidare alla spazzola a rullo morbido.

La Dyson V11 Total Clean è utilizzabile in tre diverse velocità, ed è in grado di operare per ben 60 minuti in modalità Eco dopo avere effettuato una ricarica completa, che si effettua riponendola dopo l’uso nella sua stazione di ricarica a muro. Semplice da utilizzare, con un display LCD che consente di tenere sotto controllo autonomia e performance, permette di catturare fino al 99,97% delle particelle nel suo serbatoio da 0,76 litri, che può essere svuotato in igiene e sicurezza con un meccanismo a grilletto.

La Dyson Week di Euronics rappresenta quindi davvero un’ottima occasione per acquistare dei prodotti affidabili ed efficienti, capaci di semplificarci la vita quotidiana ad un prezzo conveniente. Vi invitiamo quindi a visitare la pagina dedicata alla promozione, per assicurarvi di mettere le mani sui prodotti che desiderate prima che si esauriscano le scorte!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!