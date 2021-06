Eccezionale lavatrice Beko da 8kg in vendita a metà prezzo su eBay!

Ormai ci siamo, mancano meno di 72 ore al Prime Day e noi di Tom’s saremo in prima linea per segnalarvi quelle che saranno le migliori offerte di ogni categoria merceologica. Intanto, però, vogliamo proporvi quelle che sono le offerte eBay di questo fine settimana, le cui occasioni non sono da meno, anzi, riescono già a farvi risparmiare cifre importanti su diversi prodotti, tra cui gli immancabili smartphone, smart tv e gli utilissimi elettrodomestici per la casa.

Diversi i prodotti in sconto, dunque, ma tra i vari vogliamo segnalarvi la lavatrice Beko WUX81232WI da 8kg, il cui prezzo originale di 449,90€ viene letteralmente dimezzato ad appena 229,90€, dandovi modo di dotarvi di una lavatrice valida e capiente ad un prezzo quasi ridicolo, specie considerando la bontà del modello ed il prestigio del marchio Beko, noto per la produzione di alcune delle migliori soluzioni per la casa.

Con una rumorosità inferiore ai 60dB e con la miglior classe di efficienza energetica, la lavatrice Beko WUX81232WI saprà essere silenziosa e impattare poco sul consumo elettrico, mentre la velocità del cestello di 1.200 giri al minuto vi permetterà di ottenere i risultati sperati in poco tempo, soprattutto qualora impostiate il programma Xpress Super Short, con il quale la lavatrice completerà un lavaggio di 2kg di indumenti in soli 14 minuti.

Tante sono le funzioni integrate nella lavatrice Beko WUX81232WI, a cominciare dal classico programma dedicato ai capi in lana fino ad arrivare a programmi avanzati come il cosiddetto StainExpert, studiato per rimuovere ben 24 tipi di macchie senza il bisogno di utilizzare additivi che potrebbero indebolire le fibre dei vostri capi. Insomma, una soluzione che, a questo prezzo, può essere considerata un’occasione imperdibile per chiunque abbia bisogno di aggiornare questo elettrodomestico.

Come sempre, vi ricordiamo che sulle pagine di eBay troverete tantissime altre offerte interessanti, alcune delle quali siamo soliti riportarle in calce.

