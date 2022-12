Oggi è il 1° dicembre, che per gli appassionati di videogiochi vuol dire solo una cosa: l’inizio del calendario dell’avvento di GameStop. Ogni giorno, nella sezione dedicata alla promozione natalizia, saranno infatti presenti moltissime offerte su giochi, console e molto altro, che vi permetteranno di portarvi a casa articoli a prezzi speciali; dovrete però essere rapidi a mettere nel carrello ciò che vi interessa, perché gli sconti dureranno solo per la giornata in corso, e cambieranno nelle 24 ore seguenti.

Se siete alla ricerca di un titolo in particolare, che sia per voi o per anticiparvi con i regali di Natale, il nostro consiglio è quello di rivolgervi tutti i giorni alla pagina sul sito di GameStop dedicata al calendario dell’avvento, per scoprire quali sono le offerte della giornata in corso. Per esempio, oggi 1° dicembre la protagonista delle promozioni è Nintendo Switch, con svariati giochi e accessori in ribasso, in condizioni sia nuove che usate.

Troviamo infatti Splatoon 3, l’ultimo titolo della saga uscito da solo qualche mese, in sconto a 49,98€ invece di 60,98€; potrete dunque portarvi a casa con 10,00€ in meno la versione fisica del gioco, dove vestirete i panni di un Inkling e verrete catapultati in battaglie a mischia a colpi di vernice. Rispetto ai capitoli precedenti potrete scoprire nuove mosse, armi e mappe,oltre a una storia del tutto inedita in cui avrete la possibilità di esplorare il mondo di Splattonia.

In alternativa, se siete alla ricerca di un pad per Nintendo Switch, oggi è disponibile ad appena 12,98€ invece di 19,98€ il Wired Controller di marca PowerA nell’edizione speciale dedicata a Donkey Kong. Vi basterà collegarlo alla console tramite il cavo USB lungo ben tre metri per iniziare a giocare, godendo del design ergonomico che vi consentirà non solo di dare il massimo in termini di prestazioni, ma di affrontare anche le sessioni di gioco più lunghe con la massima comodità.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi degli articoli in sconto, quindi vi invitiamo a consultare la pagina di GameStop dedicata al calendario dell’avvento per scoprire le altre promozioni presenti non solo oggi, ma durante il corso di tutto il periodo che arriverà fino alla Vigilia di Natale. Inoltre, vi ricordiamo ancora una volta che ogni giorno le offerte cambieranno, quindi se trovate qualcosa che vi interessa vi consigliamo di aggiungerlo al carrello il prima possibile per non perderlo!

