Gioco su Nintendo Switch e questi sono gli accessori di cui non farei a meno

Tra i vostri acquisti di Natale avete in programma accessori per Nintendo Switch, o avete appena acquistato la console e non sapete quali siano i migliori prodotti da abbinarvi? In entrambi i casi siete nel posto giusto: in questa guida all'acquisto potete trovare alcuni degli accessori davvero imperdibili se siete in possesso di una delle console più diffuse di questa generazione, nonché una delle più versatili grazie alla sua funzione ibrida.

Per supportare la portabilità, sono numerose le aziende che hanno pensato a cover e custodie protettive, utili a garantire un trasporto della console ben protetto. Le custodie sono astucci o borse con una copertura che può essere morbida o rigida, e al loro interno è possibile anche trasportare altri device legati a Nintendo Switch come i Joy-Con, i Gamepad Pro e i caricabatterie. Le cover, invece, sono protezioni in silicone o in vetro temperato nelle quali la console è sempre inserita; a volte, tali cover possono avere anche funzioni ergonomiche per garantire una presa più salda e più comoda. Le cover possono trovarsi anche solo per i Joy-Con, e alcune svolgono anche la funzione di grip alternativi per party game come Mario Tennis o Mario Kart.

Altri accessori Nintendo Switch utili sono i porta-cartucce che salvano parecchio spazio nel trasporto dei giochi senza il bisogno delle loro custodie ufficiali, ma non tutti gli accessori sono stati pensati per la portabilità; altri device molto utili, al di là di controller alternativi a Joy-Con e Gamepad Pro, sono sicuramente stand e docking station con funzioni supplementari come una semplice forma meno ingombrante o, piuttosto, la possibilità di caricare anche Joy-Con. Alcune aziende inoltre, soprattutto in questo periodo di acquisti e regali, sono molto propense a selezionare una vasta gamma di accessori Nintendo Switch da vendere in bundle a prezzi stracciati.

Prima di cominciare la nostra disamina dei migliori accessori Nintendo Switch per questo Natale, vi consigliamo di fare anche un giro tra le migliori custodie, le migliori cover e i migliori Joy-Con alternativi.

Migliori accessori per Nintendo Switch

Micro SD

Custodie Protettive

Cover

Stand e Dock

Adattatore HDMI 3 in 1

Se possedete una Nintendo Switch, avrete sicuramente sentito la mancanza della docking station durante i viaggi, limitando la vostra esperienza di gioco a uno schermo più piccolo. Questa docking station universale risolverà completamente questo problema, consentendovi di collegare la vostra Nintendo Switch a qualsiasi schermo mediante un cavo HDMI (da acquistare separatamente) e offrendovi una qualità di risoluzione d'immagine eccezionale fino a 4K. Le sorprese continuano con la porta USB integrata, che vi permette di connettere facilmente chiavette USB o hard disk esterni, fornendo un accesso immediato ai giochi che avete installato. Inoltre, la porta PD consente di ricaricare la console utilizzando il cavo del vostro smartphone, eliminando la necessità di trasportare cavi aggiuntivi. Inoltre, questa docking station non è limitata solo a Nintendo Switch, ma è compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di porta Type-C. Quindi, oltre alla console, potete usarla con altri dispositivi come Steam Deck, notebook e smartphone, rendendola incredibilmente versatile e utile in varie situazioni.

Controller alternativi

Kit Accessori Nintendo Switch

Ring Fit Adventure

Mario Kart Live: Home Circuit

Carte Nintendo eShop

