Echo Dot di terza generazione scontato di 25€ su Amazon!

Proprio in mattinata, vi avevamo proposto l’ottima offerta Amazon relativa ai prodotti della gamma Fire Tv Stick, presenti sul portale con sconti che vi permetteranno di portarvene a casa uno a partire addirittura da soli 19,99€ per ciò che concerne il dispositivo entry level, ovvero l’ottimo Fire TV Stick Lite!

Ebbene, ora torniamo a parlare di dispositivi Amazon, in quanto c’è un altro prodotto della vasta gamma di articoli tech che il portale sta proponendo, proprio in queste ore, ad un prezzo davvero irrinunciabile! Stiamo parlando del piccolo ma apprezzabile Echo Dot di terza generazione, ovvero uno dei più noti e amati dispositivi della vasta gamma di prodotti Amazon Echo, più recentemente sostituito dalla versione di quarta generazione, che ne ha cambiato il design.

Perché allora acquistarlo? Perché, fondamentalmente, se si esclude il design, ed un leggero (ma non fondamentale) miglioramento nella diffusione dell’audio, non sussiste altra differenza tra Echo Dot di terza e di quarta generazione, tant’è che il dispositivo di terza generazione, anche grazie alla sua forma più piccola e meno ingombrante, è ancora oggi uno dei più acquistati dentro e fuori il portale.

Si tratta quindi di una scelta ideale per chi, ad esempio, non ha ancora avuto a che fare con il mondo dei prodotti Amazon, e cerca un prodotto che possa fare da apripista nel vasto mondo della domotica e dei dispositivi annessi. Il prezzo? Appena 24,99€, a fronte degli originali 49,99€, per quello che è un prodotto che, ne siamo certi, farà innamorare anche i più titubanti.

Ottimo per impostare promemoria, ascoltare musica, o controllare i diversi dispositivi domotici di casa, purché ovviamente compatibili (ma tranquilli, lo sono sempre tutti!), Amazon Echo Dot è un piccolo ma efficiente speaker con filo che, connettendosi alla rete internet, vi aprirà ad un mondo di funzioni e possibilità, aiutandovi a rendere la vostra vita più organizzata e gestibile, o supportandovi nelle piccole attività di tutti i giorni, come le ricerche o gli acquisti online.

Venduto all’ottimo prezzo di soli 24,99€, Amazon Echo Dot è insomma un piccolo ma utile assistente domestico che, credeteci, potrà davvero fare la differenza, specie qualora stiate progettando di introdurre in casa altri prodotti intelligenti come lampadine, termostati, o anche solo aspirapolvere robot. Un piccolo affare insomma, che è comunque solo uno dei tanti proposti da Amazon in questa giornata densa di offerte, motivo per cui vi suggeriamo di dare un’occhiata anche all’intera pagina di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate scoprire tutte le altre promozioni di questa giornata! Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon allenamento!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!