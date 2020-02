Aspirapolveri Robot: le migliori offerte da Amazon

Come saprete, qui su Tom’s siamo particolarmente attivi nel segnalarvi quelle che sono, a nostro giudizio, le migliori offerte del giorno presenti sui vari store, con proposte che arrivano da tutti i principali negozi online del settore tech e non solo. Capita però che, di tanto in tanto, nel nostro gironzolare per la rete ci rendiamo conto di promozioni particolarmente invitanti che riguardano specifiche categorie merceologiche o di specifici prodotti in forte sconto per i motivi più disparati: è già successo con le offerte relative a monitor e notebook, che hanno portato alla creazione di un articolo dedicato ed in costante aggiornamento, ed era successo anche prima con le migliori offerte dedicate al notebook HP 250 G7, spesso al centro di numerosi acquisti da parte degli utenti a causa del suo ottimo rapporto qualità/prezzo per chiunque abbia bisogno di un prodotto leggero, funzionale e senza troppe pretese.

Ebbene, altro giro altra corsa, è oggi il turno degli aspirapolvere robot che, per ciò che concerne Amazon, sono uno degli articoli più spesso scontati ed ambiti dello store. Dal debutto del Roomba di iRobot diremmo che ne è davvero passata tanta di acqua sotto ai ponti e se ieri il mercato era fondamentalmente in mano ad un solo brand emergente, oggi sono innumerevoli le marche storiche come samsung o Dyson che offrono soluzioni al passo con la concorrenza nel campo della pulizia domestica robotizzata. Le proposte sono ormai numerosissime e permettono di scegliere comodamente quello che è il dispositivo più adatto alle proprie esigenze… ed al proprio portafogli. Tanto che spesso persino prodotti costosi e di fascia alta come l’ottimo Samsung POWERbot VR7000, finiscono per subire consistenti abbassamenti di prezzo.

Tra i prodotti di punta di Samsung, e tra i migliori aspirapolvere robot del mercato, il Samsung POWERbot VR7000 (di cui per altro esiste una curiosa versione a tema Star Wars), è un aspirapolvere robot che unisce ai tradizionali sistema a spazzole anche un sistema di aspirazione CycloneForce, che garantisce, stando a Samsung, “una forza aspirante 40 volte superiore ai tradizionali modelli robot con funzionamento meccanico”. Sostanzialmente laddove altri aspirapolvere robot raccolgono la polvere per mezzo della roteazione di alcune spazzole, il Samsung POWERbot VR7000 si occupa di raccogliere la polvere aspirandola tramite un motore, un po’ come accade per gli aspirapolvere tradizionali. Questo effettivamente migliora le prestazioni del prodotto e, grazie alla funzione Edge Clean Master, si assicura anche di pulire adeguatamente i bordi e gli angoli delle pareti. L’aspirapolvere dispone inoltre di un sistema di programmazione che permette di organizzare i cicli di pulizia giornalieri o settimanali, ed è in grado di rilevare la tipologia di superficie su cui si trova per adeguare di conseguenza la potenza di aspirazione.

E dunque, dopo esserci resi conto di quante offerte siano disponibili in questo momento su Amazon per ciò che concerne il mondo degli aspirapolvere robot, abbiamo pensato di stilare per voi una ricchissima lista sui dispositivi in sconto delle migliori marche, ben chiaro che si tratta di offerte e non di abbassamenti di prezzo definitivi e che, pertanto, saranno disponibili su quantità di pezzi molto, ma molto limitate! Le offerte disponibili sono tutte elencate in questo articolo a cui, eventualmente, non mancheremo di aggiungere nuovi prodotti ogni qual volta ci sarà possibile. Nel mentre, ricordate di tenere sempre d’occhio le offerte Amazon del giorno, accessibili non solo tramite i banner presenti in questo articolo, ma anche attraverso i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese di gennaio di Amazon e affini. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

iRobot

Ecovacs

Samsung

Philips

Lefant

Proscenic

Neato

Altri marchi

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!