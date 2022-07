Vi segnaliamo che, in occasione del Prime Day 2022, Amazon ha deciso di mettere in sconto due articoli che mai, prima di oggi, erano stati al centro di promozioni ufficiali da parte del portale!

Come da titolo, stiamo parlando degli splendidi Echo Show 10 e Echo Show 15! Ovvero quelli che sono, allo stato attuale, i fiori all’occhiello dell’intera produzione di dispositivi Amazon, entrambi con caratteristiche uniche, e tutti e due contraddistinti dal non essere mai stati scontati prima!

Per entrambi lo sconto è il medesimo, visto che parliamo di due dispositivi diversi, ma con lo stesso prezzo: 249,99€, entrambi scontati oggi del 20%,e dunque accessibili a soli 199,99€, il che non è affatto male, specie considerando che parliamo di prodotti la cui tecnologia è recente ed all’avanguardia.

Dei due, Echo Show 10 è certamente il dispositivo più curioso ed interessante, più che altro per le sue peculiarità tecnologiche visto che, oltre al pannello da 10,1″, Echo Show 10 vanta un sistema motorizzato che permette allo schermo di ruotare a 360 gradi per essere sempre correttamente rivolto verso di noi!

Basterà muoversi anche solo di poco perché Echo Show 10 ruoti sul suo asse riallineandosi nella nostra direzione il che, come intuirete, non risulta solo utile quando si è nel mezzo di una videochiamata, ma anche quando, ad esempio, si consultano informazioni online mentre si è in movimento, come nel caso di una ricetta.

Equipaggiato con una telecamera da 13 MP (la migliore sui dispositivi Echo), Echo Show 10 non punta semplicemente ad essere un HUB per la propria rete domotica, ma un vero e proprio centro multimediale, con cui tenersi in contatto con amici e parenti, effettuare videochiamate, ascoltare musica o guardare film e serie TV.

Oltre a questo, parliamo comunque di un dispositivo Amazon animato dall’IA di Alexa e, per questo, utile ad esempio per tenere note e appunti dei propri pensieri, scadenzare appuntamenti e, ovviamente, tenere sotto controllo altri dispositivi smart compatibili, come telecamere di sicurezza, termostati o qualsiasi altro prodotto intelligente.

Inoltre, lo stesso Echo Show 10 è progettato per fare da occhio vigile sulla vostra abitazione, e potendo ruotare anche a comando, tramite app da smartphone, risulterà utile per tenere sotto controllo la vostra casa dalla distanza, monitorando accuratamente la situazione anche quando lontani dalle mura domestiche.

Echo Swho 15 è invece il più grande dei dispositivi Echo, avendo uno schermo della bellezza di 15 pollici! Si tratta di un vero e proprio pannello digitale, del tutto simile ad un quadro e con tanto di cornice, perfetto, quindi, per essere messo direttamente a parete.

Tecnicamente parlando, parliamo di uno schermo da 15,6″ con risoluzione Full HD e una fotocamera da ben 5 MP, posta direttamente sulla cornice, e quindi anche difficilmente rilevabile, per mantenere intatto un form factor che, ovviamente, punta direttamente alla mimetizzazione rispetto all’arredamento circostante.

Posizionabile in verticale o in orizzontale, Echo Show 15 dispone di tutte le funzioni tipiche dei dispositivi Echo, ed Echo Show in particolare, potendo essere anche utilizzato per ascoltare musica, vedere video su internet o, perché no, per fruire di servizi come Netflix e Amazon Prime Video!

Il suo posizionamento ideale è, ad esempio, in un ingresso, in una camera da letto, o in una zona in cui si vuole avere un controllo chiaro e certosino delle proprie attività quotidiane e domestiche giacché, come intuirete, Echo Show 15 concorre idealmente al posto di HUB centrale di una fitta rete domotica.

Cosa che vi riuscirà particolarmente comoda grazie alla modalità picture-in-picture, con cui potrete, ad esempio, visualizzare i video di sorveglianza delle vostre telecamere smart, mentre continuate a guardare un video, le notizie o qualsiasi altra cosa.

Dulcis in fundo, per accentuare l’idea di un dispositivo che può facilmente nascondersi in bella vista, Echo Show 15 dispone anche di una modalità “Cornice fotografica”, con cui poter visualizzare le foto caricate in cloud su Amazon Photos, che scorreranno così in modo naturale sul pannello mentre questo non viene direttamente utilizzato.

Insomma, con il loro design particolare ed il prezzo proposto, sia Echo Show 10 che Echo Show 15 rappresentano due affari non da poco, specie per chi sogna di abitare una casa super tecnologica e smart! Per questo, vi invitiamo ad approfittare delle offerte messe in campo da Amazon per questo Prime Day, e di visitare subito le rispettive pagine prodotto, così che possiate approfittare di questi prezzi prima che le offerte o le disponibilità giungano al termine.

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!