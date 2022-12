Siete alla ricerca dei vostri primissimi regali di Natale? Siamo agli inizi di dicembre ma non avete alcuna idea sul cosa mettere sotto l’albero per questo 2022? Allora sarete felici di dare un’occhiata a questa promozione, giacché riguarda uno splendido dispositivo smart che, ne siamo certi, potrebbe essere, per molti, anche un bellissimo regalo di Natale.

Stiamo parlando, come avrete capito, dell’ottimo Echo Show 8, uno smart HUB della gamma Echo, con schermo da 8″, generalmente non tra i preferiti degli utenti, proprio perché venduto ad un prezzo non così conveniente rispetto al più noto Echo Show 5 (che pure è in sconto).

Questo particolare dispositivo, infatti, è generalmente venduto al prezzo di 129,99€ ma oggi, grazie ad Amazon, potrete risparmiare addirittura il 42% sull’acquisto, ovvero ben 55 euro, potendo così acquistare questo splendido prodotto a soli 74,99€!

Un piccolo affare, per quello che è un dispositivo davvero interessante, forte di diverse caratteristiche che, senza alcun dubbio, lo renderanno uno dei prodotti più utilizzati in casa, specie qualora abbiate una rete di prodotti domotici, tra luci termostati, telecamere e affini: tutti prodotti che potrete controllare con semplicità grazie ad Echo Show 8, visto soprattutto il suo ampio e luminoso display touch da 8 pollici con risoluzione HD.

Ovviamente non è finita qui, perché Echo Show 8, godendo del pieno supporto dell’assistente vocale Alexa di Amazon, potrà tornarvi utile in un mucchio di modi differenti. Ad esempio mostrandovi notizie o video presi dalla rete, o fungendo da piccolo centro d’intrattenimento, potendo mostrare contenuti anche da YouTube e Amazon Prime Video (a patto, ovviamente, di avere un abbonamento attivo).

Dulcis in fundo, grazie alla sua ottima telecamera da 13 MP, Echo Show 8 vi permetterà anche di effettuare delle videochiamate, il tutto con un’ottima qualità audio, e con il supporto dei servizi Alexa. In sostanza, Echo Show è stato progettato non solo per essere un ottimo companion per le attività di tutti i giorni, che tra la richiesta di promemoria e riproduzione musica possono facilmente incontrare anche le necessità più comuni, ma anche e soprattutto un HUB per quei sistemi domotici che, ad esempio, puntano sulle numerose integrazioni di Alexa che, grazie ad Echo Show 8, diventa più utile ed efficiente che mai!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

