Elettrodomestici Samsung con sconti fino al 500 euro su Amazon!

Il mese di giugno volge ormai al termine e, con esso, terminerà anche questa prima metà dell’anno dedicata alle offerte. Una metà d’anno sorprendete, se volete sapere la nostra, vista la grande quantità di sconti che ha accompagnato questi primi sei mesi, culminanti – per altro – in un Prime Day 2021 a dir poco straordinario, ricchissimo tanto di prodotti quanto di corposi tagli al prezzo.

Ebbene, vi farà piacere che le offerte non sono comunque terminate, anzi! Su Amazon, infatti, ha preso il via una nuova serie di offerte, che vi permetterà di acquistare alcuni grandi elettrodomestici Samsung a prezzi davvero competitivi! Certo, l’offerta non è vastissima, ma parliamo comunque di una buona manciata di prodotti, venduti con sconti che possono anche superare il 50%!

Tra i vari, ad esempio, vi segnaliamo quella che è l’ottima Lavasciuga Samsung WD90T534DBW/S3, oggi scontata di ben 500€ rispetto agli originali 999,00€ e, pertanto, in offerta a “soli” 499,00€! Un’offerta eccezionale, per un prodotto che non solo vi offrirà una pulizia completa e impeccabile per qualsiasi capo d’abbigliamento, ma anche un’ottima e rapida asciugatura.

Compatta, ma estremamente capiente, la Lavasciuga Samsung WD90T534DBW/S3 si propone con un cestello dalla capienza di ben 9 kg di indumenti per ciò che riguarda il lavaggio, e di 6 kg di carico per le fasi di asciugatura. Cosa più importante, parliamo di un prodotto con una classe energetica relativamente bassa, laddove molti prodotti del settore sembrano non preoccuparsi particolarmente del consumo energetico e del relativo impatto ambientale… e costo in bolletta.

Inoltre, la Lavasciuga Samsung WD90T534DBW/S3 è dotata anche della tecnologia digitale AI Control che, grazie ad una intelligenza artificiale integrata, permette non solo di connettersi con il vostro smartphone, tenendovi aggiornati sullo stato di avanzamento, ma anche di selezionare i programmi di lavaggio in modo intelligente, diminuendo gli sprechi di acqua, migliorando le performance di lavaggio ed asciugatura, e preservando i capi d’abbigliamento dall’usura, il tutto con pochi e semplici click!

Insomma, stiamo parlando di una soluzione 2-in-1 di assoluto pregio, ben chiaro che si tratta solo di uno dei diversi altri prodotti Samsung in sconto e, per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di offerte Amazon, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

