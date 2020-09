Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della giornata, con sconti su smartphone, elettrodomestici e tanti altri prodotti tech, è ora arrivato il momento di guardare altrove e, per la precisione, al mondo dei gadget. E quale luogo migliore per farlo se no EMP? Il noto e-commerce specializzato nella vendita di articoli ufficiali, ha lanciato infatti una nuova promozione basata sul famoso sistema 3×2 dedicata agli irresistibili Funko Pop. Acquistando, quindi, almeno tre di questi fantastici oggetti da collezione, il meno caro sarà vostro gratuitamente!

I Funko Pop sono sostanzialmente giocattoli per collezionisti, ovvero delle piccole miniature realizzate con materiali plastici PVC, raffiguranti i personaggi più famosi del cinema e della televisione. EMP è sicuramente il punto di riferimento per gli appassionati di questi gadget, dal momento che sul portale sono disponibili centinaia se non migliaia di questi teneri pupazzi e quasi sicuramente all’interno del vasto catalogo è presente il vostro personaggio preferito. Ad esempio, gli amanti della nota serie televisiva a base di zombie, The Walking Dead, troveranno sicuramente interessante la miniatura di Michonne, uno dei personaggi chiave fin dalle primissime stagioni e molto apprezzato dal pubblico, oppure Mosca de La casa di carta, oppure ancora il T-800 della famosa saga di Terminator con protagonista Arnold Schwarzenegger. Insomma, come avrete avuto modo di notare, i Funko Pop su EMP non mancano e ce n’è per tutti i gusti.

Vale la pena sottolineare che il portale non offre solamente questo genere di articoli, ma anche gadget di tutt’altra natura, oltre ad un’ampia selezione di abbigliamento, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per non perdere tutte le occasioni disponibili. Inoltre, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!