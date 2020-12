Epilatore Braun Epil 9 Flex a meno di 200€ nel Solo per oggi Mediaworld

In occasione della vigilia di capodanno, anche Mediaworld mette in campo numerosi prodotti a prezzi stracciati, insieme alla sempre ottima possibilità di ritirare l’articolo presso il negozio più vicino senza spese aggiuntive, cosi come la possibilità di acquistare e pagare con comode rate mensili a tasso zero, utile qualora le tante offerte di Natale vi abbiano già fatto spendere troppo in questo fine 2020. Ovviamente, vale la pena ricordare che stiamo parlando del Solo per oggi, l’iniziativa che permette sì di risparmiare cifre consistenti, ma solo fino al termine della giornata odierna, motivo per cui occorre essere veloci se non si vuole rischiare di perdere l’occasione.

Ad essere in offerta nell’ultimo giorno dell’anno ci sono soprattutto elettrodomestici e prodotti per la cura della persona, e tra i tanti abbiamo deciso di segnalarvi l’epilatore Braun Epil 9 Flex, dal momento che viene venduto a soli 179,99€ invece di 229,00€, prezzo che in questo momento risulta essere persino inferiore rispetto a quello Amazon, dimostrando che si tratta veramente di un’offerta da non perdere per coloro i quali intendono acquistare un dispositivo che nel lungo periodo vi farà risparmiare cifre importanti in merito alla vostra depilazione.

Secondo infatti un’analisi svolta da GFK, tenendo in considerazione il periodo ottobre 2019-settembre 2020, usare questo epilatore equivale a spendere meno di 1€/a trattamento e ciò la dice lunga sull’utilità di un dispositivo come il Braun Epil 9 Flex che, vale la pena sottolineare, è il primo modello al mondo ad implementare una testina completamente flessibile. Disponibile in diversi kit, quello proposto da Mediaworld dispone di 6 accessori, inclusa la spazzola per l’esfoliazione profonda del corpo. Non è difficile affermare che si tratta di una delle migliori soluzioni per chi vuole ottenere una depilazione senza compromessi in qualsiasi zona del corpo, grazie non solo alla genialità delle testine, ma anche alla tecnologia SensoSmart, che assicura la giusta pressione durante l’utilizzo, nonché una luce situata nella parte alta del manico che consente di vedere, e quindi rimuovere, anche i peli più piccoli e difficili da notare.

Come sempre, il numero di prodotti aderenti a questa iniziativa è abbastanza alto da invitarvi a visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte, alcune delle quali però troverete in calce. Detto ciò, vi consigliamo di continuare a seguirci perché ci sono tutte le carte in regola per far sì che anche nel nuovo anno ci siano offerte da capogiro, volte a far risparmiare gli utenti sui loro acquisti online. Ovviamente, rimane il consiglio di iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!