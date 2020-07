ePrice: sconti fino al 50% sugli elettrodomestici!

Se stavate aspettando il momento migliore per comprare un nuovo elettrodomestico, questa è la news che fa per voi! Infatti su ePrice sono cominciati una serie di grandissimi sconti che riguardano i piccoli ed i grandi elettrodomestici, ma anche molti altri articoli, con sconti che arrivano al 50% sul prezzo originale. Un’offerta molto conveniente, soprattutto se si considera che in molti casi è possibile scegliere di ricevere la consegna al piano, con la possibilità di fissare anche un’appuntamento per l’installazione dell’elettrodomestico.

Fra queste grandi offerte son presenti molti grandi elettrodomestici da incasso ed una vasta gamma di smart TV, e fra tutti loro vogliamo segnalarvi il Samsung QE49Q70RATXZT da 49″, che potrà essere vostro a soli 599,00€ anziché a 1.299,98€. Grazie a questo smart TV ogni dettaglio risulterà come fosse reale per merito del Direct Full Array 4X che offre immagini ottimizzate, con una particolare cura per le luci, ed è quindi capace di creare un’effetto profondità mai visto prima. Con l’utilizzo dell’IA vengono ottimizzati sia l’immagine che il suono alla qualità 4K, ed il Quantum HDR1000 realizza profondi contrasti amplificando la luminosità, permettendo di osservare con chiarezza anche le scene più buie, cogliendo tutti i dettagli. Questo smart Tv Samsung è poi dotato della tecnologia FreeSync (VRR) che diminuisce la minimo il ritardo nella ricezione del segnale, senza doversi preoccupare dell’input lag. La compatibilità con Google Assistant, Alexa e AirPlay 2 poi permette di integrare il televisore con il resto dei dispositivi di casa intelligente, con la comodità del non dover utilizzare le mani ma solo la voce.

Oltre allo smart tv Samsung QE49Q70RATXZT, le promozioni sugli elettrodomestici di ePrice sono molte, per questo il nostro invito è di visitare la pagina relativa all’iniziativa in modo da trovare quello più in linea con le vostre necessita. In ultimo, prima di farvi sfogliare virtualmente il catalogo delle offerte di ePrice, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

