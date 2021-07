Euronics Summerfest: offerte a tasso zero e prima rata nel 2022!

Oltre alle numerose promozioni – giornaliere e non – che si stanno susseguendo sui principali portali dello shopping, in questo articolo vi segnaliamo che da Euronics è appena partita una nuova iniziativa che prende il nome di “Euronics Summerfest” e grazie alla quale, fino al prossimo 28 luglio, sarà possibile acquistare smartphone, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici e fotocamere, il tutto con sconti fino al 50% con la possibilità di rimandare il pagamento al 2022 mediante un finanziamento a tasso zero!

La lista dei prodotti attualmente promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al frigorifero combinato Samsung RB38T600DSA/EF! Generalmente venduto a 1.099,00€, ma quest’oggi e fino alla scadenza della promozione è acquistabile a 599,00€, a seguito di uno sconto del 45% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 500,00€!

Innanzitutto, il frigorifero Samsung RB38T600DSA/EF da 385 litri garantisce, a parità di dimensioni, una capacità interna superiore rispetto a tantissimi altri prodotti di questo segmento di mercato. Il tutto avviene grazie alla tecnologia SpaceMax che permette di ridurre notevolmente lo spessore delle pareti, in modo tale da creare più spazio all’interno del frigo.

Tra le sue peculiarità troviamo un design minimalista ed elegante, che si adatta perfettamente a tutti gli arredamenti domestici. Inoltre, è dotato del sistema “All Around Cooling”, che assicura un freddo uniforme in ogni zona e scompartimento del frigorifero, infatti tutti i ripiani vengono raffreddati in modo ottimale e questo favorisce la conservazione degli alimenti, soprattutto quelli soggetti a scadenze ravvicinate.

Con il compressore “Digital Inverter”, questo articolo è in grado di regolare autonomamente la propria velocità in base all’effettiva necessità di raffreddamento, e questo sistema non solo riduce il consumo energetico ma anche l’emissione acustica che può raggiungere un massimo di 35dB – un risultato già di per sé molto basso!

Chiaramente, questa non l’unica offerta compatibile con la Summerfest di Euronics, motivo per cui vi suggeriamo di consultare la pagina relativa all’iniziativa, al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare il prodotto che meglio si addice alle vostre esigenze e visionare le possibilità di finanziamento. Prima di lasciarvi, non dimenticate di seguirci anche su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre aggiornato sulle nostre offerte!