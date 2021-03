Extra sconto del 10% sulle migliori asciugatrici su ePrice

Come avete avuto modo di vedere, anche nel corso di questo weekend le offerte non sono mancate, a tal punto che siamo a segnalarvi un’altra promozione interessante proveniente da ePrice che, fino al termine della giornata della donna, vi permetterà di comprare alcuni dei migliori modelli di ascuigatrice con un extra sconto del 10%, rendendo ancor più invitanti le già ottime offerte presenti sullo store. Un ottimo momento per munirsi di un’asciugatrice e goderne tutti i benefici.

I modelli in offerta sono tantissimi e includono marchi blasonati come Electrolux, Whirpool, Bosch e molti altri. Il modello che vi segnaliamo è la Electrolux Perfect Care EW8HL72W4 da 7kg, che grazie ad uno sconto del 43% vede il prezzo dimezzarsi da 999,99€ a soli 569,99€, a cui aggiungere uno sconto extra del 10% a carrello, permettendovi di pagare questo concentrato di tecnologia solamente 513,00€.

Sebbene nel corso dell’ultimo mese vi abbiamo segnalato diverse asciugatrici in offerta, non ricordiamo uno sconto di questa portata, che vi permetterà di portarvi a casa uno dei migliori modelli della categoria in grado di asciugare i vostri capi anche alle basse temperature, risparmiando così energia ma allo stesso tempo sfruttare tutta la potenza della pompa di calore. Inoltre, essendo la Electrolux Perfect Care EW8HL72W4 un’asciugatrice a libero posizionamento, potrete collocarla nel posto a voi più comodo.

Oltre a lavaggi rapidi ed efficaci, questo specifico modello è in grado di assicurare ottimi risultati anche sui tessuti tecnici grazie al programma outdoor, pensato appositamente per preservare le caratteristiche di impermeabilità di un articolo sportivo rispetto a quanto non avviene invece con la classica asciugatura ad aria. I risultati perfetti sono assicurati, inoltre, dalla tecnologia di cui gode, che regola in maniera autonoma sia la temperatura che il movimento del cesto in base al tipo di tessuto inserito.

Insomma, portarsi a casa un'asciugatrice potrebbe non essere mai stato così conveniente, soprattutto se siete interessanti al modello sopra citato.

