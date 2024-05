Il Bundle di Just Dance 2024 con pacchetto mitologico a SOLI 42€!

Il completo bundle di Just Dance 2024 con il pacchetto mitologico è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato di soli 41,18€, rispetto al prezzo originale di 69,98€. Questo significa un risparmio del 41%! Questa edizione include il gioco standard di Just Dance 2024 e il "pacchetto mitologico" con codice Ubisoft Connect, inviato tramite email. Preparatevi a ballare con 40 brani che includono sia hit recenti che grandi classici, esplorando nuovi universi musicali e personaggi. Questa offerta è perfetta per chi vuole entrare nel mondo di Just Dance con aggiornamenti e nuovi brani disponibili tutto l'anno.

Bundle di Just Dance 2024 con pacchetto mitologico, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle di Just Dance 2024 Edition è perfetto per gli amanti della musica e del ballo di tutte le età che vogliono aggiungere un po' di festa al proprio salotto. Con 40 brani che spaziano dai grandi classici alle hit recenti come "Flowers" di Miley Cyrus e "How You Like That" delle Blackpink, offre un'ampia varietà musicale per soddisfare tutti i gusti. Questo set è ideale per chi cerca un'esperienza di gioco che unisce divertimento, esercizio fisico e competizione amichevole con amici e familiari. Grazie agli aggiornamenti regolari e ai nuovi brani aggiunti durante l'anno, è anche adatto a chi desidera contenuti sempre freschi.

Il pacchetto mitologico offre ulteriori opzioni di personalizzazione per la tua Dancer Card, ed è perfetto per i giocatori che amano esprimere la propria personalità e rimanere coinvolti con nuovi obiettivi. Il bundle è ideale per chi cerca un intrattenimento dinamico e coinvolgente, con una piattaforma completamente online e nuove aggiunte durante l'anno.

Acquistando questo speciale bundle di Just Dance 2024 al prezzo di 41,18€ invece di 69,98€, avrete uno dei giochi di intrattenimento più amati, arricchito dai contenuti esclusivi del pacchetto mitologico. Consigliamo questo set a tutti gli appassionati di musica e ballo che vogliono divertirsi e mettersi in movimento giocando con amici e familiari. Con l'accesso a una vasta biblioteca di brani e l'introduzione regolare di nuovi contenuti, il gioco rimane sempre emozionante.

Vedi offerta su Amazon