F1 2020: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 10 luglio sbarcherà finalmente sul mercato F1 2020, annuale appuntamento con il celeberrimo videogioco dedicato alla Formula 1. A rendere l’episodio di quest’anno particolarmente atteso è poi il fatto che nel 2020 si celebrano i 70 anni dell’iconica competizione e, di conseguenza, Codemasters ha ben pensato di fare le cose in grande anche sulla riproposizione videoludica della F1. Se non vedete quindi l’ora di lanciarvi in pista sarete lieti di sapere che F1 2020 è fin da ora prenotabile ad un prezzo più che interessante.

Come la maggior parte dei titoli più rilevanti anche F1 2020 è disponibile al preordine e all’acquisto in differenti versioni con differenti contenuti aggiuntivi.

Standard Edition – Seventy Edition

Per celebrare i settant’anni della Formula 1 quest’anno Codemasters ha deciso di rinominare l’edizione standard di F1 2020 in Seventy Edition e di includere in essa oltre al gioco base anche tutta una serie di item esclusivi, come livree per le auto, tute da gare, celebrazioni sul podio e molto altro ancora

Deluxe Schumacher Edition

L’edizione dedicato al leggendario campione contiene oltre ai contenuti precedentemente citati anche quattro monoposto storiche e una serie di item come livree, caschi e celebrazioni. Il tutto dedicato ovviamente al pilota tedesco. In aggiunta a tutto ciò vi è inoltre anche un modello in-game esclusivo di Michael Schumacher: l’edizione perfetta, insomma, per ogni appassionato.

